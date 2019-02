Sanremo 2019, Parole nuove di Einar: Testo, parole, significato

Nel festival di Sanremo 2019, Einar porterà la sua musica nella categoria big. Il cantante aveva partecipato sia ad X Factor, e poi ad Amici, raggiungendo la finale. L'anno scorso vincendo Sanremo giovani insieme a Mahmod, è riuscito a guadagnarsi un posto sul palco dei grandi. Ora Einar sta lavorando al suo nuovo disco che uscirà a Febbraio e si chiamerà come il titolo del singolo in gara, "Parole nuove".

Parole nuove: testo e parole

Il brano parla di una storia d’amore complicata e contorta, che ha come protagonista un ragazzo molto timido con la passione per la musica.

Parlo poco lo sai, soprattutto di te



Scrivo solo canzoni cosa vuoi sentirti direChe sono stanco di tutto e forse anche di meMi devi ancora un ritorno molto più di mille paroleIo che cerco una risposta anche quando non c’èLa superficialità dei tuoi sguardi mi uccideE tu non lo sai, no tu non lo vediQuanto amore lasci mentre ti allontaniE giuro che se te ne vai non ti verrò a cercareCamminerò lontano dal tuo cuoreE giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nomeRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveC’è chi dice che il tempo anestetizzi un ricordoMa qui c’è ancora il tuo odore che ricorda ogni notte il tuo corpoE cerco ancora una risposta anche quando non c’èLa superficialità dei tuoi sguardi mi uccideE tu non lo sai, no tu non lo vediQuanto amore lasci mentre ti allontaniE giuro che se te ne vai non ti verrò a cercareCamminerò lontano dal tuo cuoreE giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nomeRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveRiscriverò l’amore con parole nuoveConfonderemo i passi tra la neveSenza far rumore, senza far rumoreCamminerò lontano dal tuo cuoreE scriverò l’amore con parole nuoveE giuro che se te ne vai non ti verrò a cercareCamminerò lontano dal tuo cuoreE giuro che se te ne vai cancellerò il tuo nomeRiscriverò l’amore con parole nuove