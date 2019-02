Sanremo 2019, Rolls Royce di Achille Lauro: testo, parole, significato

Dal reality al palco dell’Ariston. I telespettatori più attenti del Festival di Sanremo 2019, questa sera noteranno che tra i 24 big c’è anche lui, Achille Lauro. Con Boss Doms, lo scorso anno è stato uno dei protagonisti di Pechino Express, assieme formavano la coppia de ‘I compositori’. Lauro, prima che un personaggio televisivo è un trapper, da molti considerato uno dei nomi di riferimento della scena trap.

Rolls Royce: testo e parole

La canzone di Lauro, nata durante la creazione del suo ultimo album ‘Pour l’amour’ ha un genere tutto suo:Curioso di ascoltare il brano? Per il momento puoi leggere il testo!

Sdraiato a terra come i Doors



Vestito bene via del CorsoPerdo la testa come KevinA ventisette come AmyRolls RoyceSi come Marilyn MonroeChitarra in perla Billie JoeSuono per terra come HendrixViva Las Vegas come ElvisOh Rolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceNo non è vita è Rock’n RollNo non è musica è un MiròÈ Axl RoseRolling StonesNo non è un drink è Paul GascoigneNo non è amore è un sexy shopUn sexy shop si si è un Van GoghRolls RoyceRolls RoyceVoglio una vita cosìVoglio una fine cosìC’est la vieNon è follia ma è solo vivereNon sono stato me stesso maiNo non c’è niente da capireFerrari bianco si Miami ViceDi noi che saràRolls Royce Rolls RoyceDi noi che saràRolls Royce Rolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceVoglio una vita cosìVoglio una fine cosìC’est la vieAmore mio sei il diavoloChe torni maSolo per dare fuoco al mio cuore di cartaDio ti prego salvaci da questi giorniTieni da parte un posto e segnati sti nomiRolls RoyceRolls RoyceRolls RoyceManlio Grossi