Sanremo Giovani 2019: partecipanti, news e anticipazioni

Sanremo Giovani, il programma interamente dedicato alle Nuove Proposte del panorama musicale italiano, è ufficialmente alle porte. Le 24 nuove proposte si sfideranno in una gara all’ultimo acuto contendendosi come premio finale due posti per l’ambitissimo Sanremo Big, che invece avrà luogo, come ogni anno, a inizio febbraio 2019. Tutto è pronto ormai, non ci resta che conoscere questi 24 nuovi talenti: scopriamo insieme di chi si tratta.

Sanremo giovani: chi presenta, date e puntate

I 24 finalisti di Sanremo Giovani 2019

I finalisti di Sanremo Giovani 2019 che vengono dai Talent

Finalisti Sanremo Giovani 2019: chi sono

Cannella – Nei miei ricordi

Diego Conti – 3 gradi

Laura Ciriaco – L’inizio

Cordio – La nostra vita

Einar Ortiz – Centomila volte

Fosco17 – Dicembre

La Rua – Alla mia età si vola

La Zero – Nina è brava

Le Ore – La mia felpa è come me

Mahmood – Gioventù bruciata

Marte Marasco – Nella mia testa

Wepro – Stop/Replay

Nyvinne - Io ti penso

Symo - Paura di amare

Giulia Mutti - Almeno tre

Andrea Biagioni - Alba piena

Ros - Incendio

Federica Abbate - Finalmente

Francesca Miola - Amarsi non serve (area Sanremo)

Roberto Saita - Niwrad (area Sanremo)

Fedrix&Flow - L’impresa (area Sanremo)

Sisma - Slow motion (area Sanremo)

Deschema - Cristallo (area Sanremo)

Mescalina - Chiamami amore adesso(area Sanremo)

La trasmissione prenderà il via nelle due prime serate di Rai1 del. A condurre questo grande live show ci saranno due grandissimi conduttori d'eccezione:Essere scelti per Sanremo Giovani è un grandissimo onore, infatti tutti i 24 partecipanti avranno il privilegio di potersi esibire. I finalisti di questa edizione sono stati scelti da una Commissione di eccellenze, presieduta dain veste di direttore artistico. Quest'anno inoltre vede un'importante novità anche sul modo in cui sono state selezionati i 24 artisti, infatti ben 6 di loro provengono direttamente da Area Sanremo, allargando così il consueto numero di cantanti provenienti da quel concorso, che fino all'anno scorso erano solamente due.Tra i 24 ragazzi ci sono volti che conosciamo già. O dovremmo dire voci. Quattro da Amici, quattro da X Factor e due da The Voice. Hanno partecipato al talent di Maria De Filippi: Einar, i La Rua, Francesca Miola, Wepro.Vecchie conoscenze di X Factor sono Andrea Biagioni, Diego Conti, Mahmood, i ROS.Da The Voice arrivano Laura Ciriaco e Federica Abbate (Vocal Coach).Andiamo quindi a scoprire i nomi e gli inediti delle 24 giovanissime nuove proposte: