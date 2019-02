Sanremo 2019, i giovani incoronano Ultimo e la sua “I tuoi particolari”

Sanremo 2019 entra nel suo momento caldo. Poche ore alla finale. E, con l’avvicinarsi del verdetto, si accavallano le scommesse sul possibile vincitore. Tanti i nomi inseriti nella lista dei favoriti. Nessun dominatore assoluto. Dipende che parametro si usa, se i giudizi dei giornalisti o quelli del pubblico, se i commenti sui social network o il numero di visualizzazioni su Internet. Un discorso che vale per tutti tranne che per i più giovani. Loro non hanno dubbi: a vincere la 69esima edizione del Festival sarà Ultimo. Quello che emerge da un sondaggio del portale per studenti Skuola.net è un plebiscito, effettuato dopo il secondo ascolto di tutte le canzoni: oltre un terzo (36%) dei circa 1500 ragazzi raggiunti punta proprio sul cantautore romano e sulla sua “I tuoi particolari”.

Sul podio Irama e la coppia Shade-Federica Carta

L’unico a difendersi dallo strapotere che Ultimo riscontra nel pubblico più giovane è un altro idolo dei teenager:che, dopo il trionfo di ‘Amici’, se fosse per il 21% dei sondaggiati dovrebbe fare il bis anche sul palco dell’Ariston. Per il suo brano, però, solo il secondo posto nelle preferenze assolute. Che non è male, visto che al resto della truppa restano le briciole. Basta, infatti, appena il 12% dei voti per agguantare la medaglia di bronzo: quella che i ragazzi mettono al collo della coppiaper la loro. Un trittico che, di fatto, rispecchia i gusti musicali di questo target. A prescindere da Sanremo.





Gli altri nella top10 dei teenager

Tutti gli altri, invece, convincono meno di 1 ragazzo su 10. Tra le canzoni (e gli interpreti) che se la cavano meno peggio, troviamo: al quarto posto (8% delle preferenze)de, al quinto (7%)e la sua, sesta posizione perdi(con la partecipazione del rapper Rancore) e perdi(entrambi al 4%). Altro pari merito all’ottavo posto: indicati come vincitori dal 3% del campione,(con) e(con). Chiude la top10 un altro ‘reduce’ di ‘Amici’:che consi ferma al 2% dei voti.