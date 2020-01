Sanremo 2020, Rita Pavone “Niente (Resilienza 74)”: testo e significato

Rita Pavone: la confusione del Festival e Giorgio Merk

, una delle otto cantanti pop italiane ad essere riuscite ad entrare in classifica in Gran Bretagna, sale sul palco dell’Ariston per la quarta volta, la sua prima edizione fu nel ’69, mentre l’ultima nel ’72. Il suo ricordo più bello di Sanremo è legato a Domenico Modugno:” Era il 1958 e vivevo a Torino in una piccola casa.”.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.La cantante originaria di Torino, rappresenta unper il Festival: interrompe l’assenza più lunga dalla gara per un artista (ben). Ci parla del suo brano, tra i piùdel Festival:”Parla proprio della capacità di affrontare un trauma o una difficoltà "tenendo duro", non lasciandosi mai andare. La posizione di resilienza è super eroica, ma difficilissima da vivere: resistere impegna testa, mani e corpo a un immobilismo di cui possiamo persino andare fieri, ma ci rende statue e non esseri umani.”Ecco ildella canzone.Niente, qui non succede proprio nienteE intanto il tempo passa e se ne vaMeglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voteràNiente, adesso non ricordo nienteFammi sentire che sapore haE la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male faMale fa, male fa (and I like it, I like it)Male fa, male fa (yes I like it, I like it)Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermiResto qui nel fitto di un boscoE il tuo vento non mi piegheràQui non succede proprio nientePensavoChe ad ogni seme piantato corrispondesse un fruttoDopo ogni fiato spezzato ricominciasse tuttoChe la parola di un uomo valesse oro e inveceTrova un amico ma non toccargli il tesoroNiente, non ci ho capito proprio nienteMa anche l’orgoglio si rimarginaPicchia più forte, non lo vedi che sto in piediNon ti accorgi che non serviràNon hai mai saputo spezzarmi, travolgermiResto qui nel fitto di un boscoE il tuo vento non mi piegheràI love you, I love you, I love you, I love you, I love youI love you.Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermiResto qui nel fitto di un boscoE il tuo vento non mi piegheràMai piùIl vento non mi piegherà mai piùIl vento non mi piegheràQui non succede proprio nienteLa cosa che diverte di più Rita Pavone è “la confusione” che gira attorno al Festival:” Mi stanca ma è un momento di sconvolgimento che ti fa bene. E’ salubre, è qualcosa di diverso.”Il testo diè stato scritto, insieme alla musica, da, compositore di successo appassionato di musica per naturale eredità della madre, essendo il figlio di Rita Pavone.