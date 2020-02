Sanremo 2020, Irene Grandi "Finalmente io": testo e significato

Irene Grandi: il rapporto che la lega a Vasco

Pochi giorni dopo il suo compleanno,, una dei 24 BIG che si esibiranno alla settantesima edizione del Festival più famoso d’Italia, è stata contattata da, il quale le ha fatto sapere di averla voluta in gara. Sul palco dell'Ariston, a distanza di cinque anni dalla sua ultima partecipazione, Irene Grandi racconterà questa nuova fase della sua vita, portando sul palco un brano scritto appositamente per lei daUna canzone a cui latoscana tiene molto, con la quale ha dichiarato di ritrovarsi appieno: “Mi svelo in tutta la mia umanità, con i difetti, gli errori le mancanze. Ma poi arriva il riscatto: quello che mi concedo cantando”.Risultato di una collaborazione unica con Vasco e Curreri, la stessache aggiudicò alla Grandi il secondo posto all’edizione di Sanremo 2000.”, il titolo di una “canzone manifesto per donne sbagliate”.Ecco ildella canzone.Perdo le chiavi di casaE perdo quasi ogni partitaGli amori miei buttati alla rinfusaNon mi ricordo mai dove li mettoGettati con la lista della spesa nell’ultimo cassettoDisordinata come una risataE anche più viva della vitaInnamorata della libertàHo perso ogni pazienza e ogni fragilitàDa sempre arrabbiata da sempre sbagliataE ancora cosìPerdonami adesso oppure è lo stessoIo son fatta cosìMa quando canto... sto da DioLo sai che quando canto... finalmente io!Mi sento d’incanto... e il mondo è mioE se ti manco…Allora non dirlo adesso che questo è il posto mioE finalmente io!Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusaAnche se non mi vaInnamorata della libertàHo perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilitàSe sono nervosa se sono confusaSe non ti ho mai detto di sìSe vuoi fare sessoFacciamolo adessoQuiDa sempre arrabbiata da sempre sbagliataE ancora cosìFacciamolo adesso… oppure è lo stessoIo sono fatta cosìMa quando canto... sto da DioLo sai che quando canto... finalmente io!Mi sento uno schianto... e il mondo è mioE se ti manco…Allora non dirlo adesso che questo è il posto mioMa quando canto... sto da DioLo sai che quando canto... finalmente io!Mi sento d’incanto... e il mondo è mioE se ti manco…Allora non dirlo adesso che questo è il posto mioE finalmente io!A Irene Grandi si illumina il volto quando parla del cantante emiliano, suo, con cui ha lavorato più volte. Tempo fa Vasco disse:”Se fossi una donna, sarei Irene Grandi”, confessa la cantante toscana.Questo regalo di Vasco è arrivato per idi carriera che Irene ha festeggiato l’anno scorso con l’album “”, di cui iluscirà un’edizione speciale con un altro inedito.