Sanremo 2020, Riki "Lo sappiamo entrambi": testo e significato

Riki: curiosità e aneddoti

, in arte Riki, prepara il suo debutto a Sanremo con un nuovo inedito, “”. Dopo il suo ultimo tour in Sud America, il giovane cantante si presenterà da cantautore, poiché ha rivelato in un’intervista di “aver scritto una bella canzone e di averla curata in ogni singolo dettaglio”. Reduce dal secondo posto ad Amici 2017, Riki proverà a stupire la giuria e il pubblico dell’ Ariston.Ecco il testo inedito e tutte le curiosità sula partecipazione a Sanremo.Il brano del giovane cantante è un brano d’di un rapporto ormai logoro, spiegando e rappresentando lo stato d’animo di un rapporto che è in procinto di terminare, anche se non lo si vuole ammettere. “Restiamo distanti restandoci accanto”, recita l’inedito, la cui scrittura è stata facilitata anche dal suo manager nonché amico Francesco Facchinetti, che “da consigli ma lo lascia di dar sfogo alla sua libertà". Ecco ildella canzone:Le luci si spengonoMentre il tempo sbiadisce nascosto in disparteE ascolta fissandociTra storie che scorronoLe osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noiRestiamo distanti restandoci accantoNon lo noti anche tu?Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglioA mezz’aria e senza alzarsi di piùPerò qualcosa non tornaTralasciando i ricordi che ho di teTi scrivo e dopo cancelloNon ti scrivo che tanto è inutileIo fisso il vuoto che è a pezzi e tuTi addormenti guardando la tivùChissenefrega di noi se non soQuello che vuoi se non parliSe ci diciamo di sì ma fingiamoE lo sappiamo entrambiParole che inciampanoLe sprechiamo in silenzi sfogandole addossoE poi sul telefonoTrattieni i respiri e li aggiusti in un fiatoTi diverti e ti annoiDa adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontatoNon rispondi se ti chiedo di noiPerò qualcosa non tornaTralasciando i ricordi che ho di teTi scrivo e dopo cancelloNon ti scrivo che tanto è inutileIo fisso il vuoto che è a pezzi e tuTi addormenti guardando la tivùChissenefrega di noi se non soQuello che vuoi se non parliCi riproviamo ma la voce singhiozzaUrlami in faccia rinfaccia e vaiSilenzio in mezzo e dopo un po’Il frastuono e poi il silenzio ancoraPerò qualcosa non tornaTralasciando i ricordi che hai di meMi scrivi e dopo cancelliNon mi scrivi che tanto è inutileIo fisso il vuoto che è a pezzi e tuTi addormenti guardando la tivùChissenefrega di noi se non soQuello che vuoi se non parliSe ci diciamo di sì ma fingiamoE lo sappiamo entrambiAd una recente intervista il cantante ha dichiarato di avere a cuore il Festival del 2001, che ha visto trionfare Elisa con la canzone “” e di aver l’onore di cantare insieme a colossi della musica italiana quali, divertendosi ad emulare le loro canzoni. Sulla domanda riguardo i riti scaramantici, si è limitato a rispondere di indossare biancheria intima larga per essere più libero.