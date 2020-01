Sanremo 2020, Raphael Gualazzi “Carioca”: testo e significato

Sanremo 2020: l’inedito di Raphael Gualazzi

Raphael Gualazzi: “Sarebbe bello rifarlo”

, cantautore di Urbino, prenderà parte al festival di Sanremo sei anni dopo l’ultima volta portando in gara “”. Vincitore di Sanremo giovani nel 2011 con “” e dopo il secondo posto all’Eurovision nel medesimo anno, Gualazzi partecipò altre due volte a Sanremo, nel 2013 e nel 2014. Il cantautore porterà a Sanremo una canzone dal ritmo travolgente, dai tratti brasiliani, dando estro alla musicalità.“La canzone rappresenta il tipo di persona che vive la sua vita giorno per giorno, adottandolo come uno stile di vita”. Lo steso autore aggiunge di aver introdotto elementi di musica cubana e atmosfere tipiche del Sud America: “sarebbe un sogno che si avvera viaggiare in Sud America”. Nel suo profilo social ha aggiunto che Carioca “è il sogno di una vita celebrata ogni giorno nella sua bellezza e nell’unicità delle sue passioni, dove ogni singolo momento come in musica rappresenta il respiro dell’anima”.Ecco ildella canzone:L'ultimo bacio è un apostrofoChe mi hai lasciatoNon ci sei più e sono in un angoloTirando il fiatoIo che con te ho sorriso e piantoFino a non vedereLa nostra storia è stata un saltoE io non so cadereVedoNel buioLuciDi un locale a due passi da meNel fumoUna voceMi sospira dai balla con meOcchi scuriE pelle cariocaCariocaMa chi l'avrebbe dettoSento solo la musicaForse sei il diavoloMa sembri magicaQuanto tempo ho persoLa vita quasi mi superaResto qui adessoChe si spegne la cittàBastava un sogno cariocaPuoi cancellare ogni momentoIn una volta solaMeglio spazzati via dal ventoChe ogni tua parolaOraVedoNel buioIl tuo viso a due passi da meNon haiScusePer tenermi lontano da teOcchi scuriE pelle cariocaCariocaChe io sia maledettoDai non fare la stupidaFammi un sorrisoChe la noche se ne vaMa chi l'avrebbe dettoSento solo la musicaForse sei il diavoloMa sembri magicaQuanto tempo ho persoLa vita quasi mi superaResto qui adessoChe si spegne la cittàBastava un sogno cariocaNon me ne importa di quel che pensiNon me ne importa di quel che sentiNon mi ricordo neanche chi sei tuVoglio sorridere dei miei sbagliVoglio rivivere sogni immensiVoglio una vita che non finisce piùMa chi l'avrebbe detto (Non me ne importa di quel che pensi)Sento solo la musica (Non me ne importa di quel che senti)Carioca (Non mi ricordo neanche chi sei tu)CariocaMa chi l'avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli)Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi)Carioca (Voglio una vita che non finisce più)CariocaCariocaNel 2011, Raphael rappresentò la nostra nazione all’Eurovision, piazzandosi al secondo posto con la canzone vincitrice “”: “sarebbe fantastico rifarlo”, ha aggiunto Gualazzi. Intanto dopo tre giorni dell’inizio del Festival uscirà un suo nuovo album intitolato “”, facendo riferimento a un altro suo grande talento quale suonare il pianoforte.