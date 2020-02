La giovanissima cantante nata in Francia ma con residenza in Italia, divenuta famosa dopo il secondo posto ad Amici 2019, salirà sul palco dell’Ariston per la seconda volta con il brano “Come mia madre”, dopo la prima apparizione a soli 18 anni a Sanremo giovani nel 2012. ”Quando Amadeus mi ha chiamato l’ho ringraziato e ho messo giù il telefono e sono rimasta sul divano a guardare un punto fisso: ero felicissima.div id="adv-gpt-box-mobile-container1"> La giovanissima cantante nata in Francia ma con residenza in Italia, divenuta famosa dopo il secondo posto ad Amici 2019, salirà sul palco dell’Ariston per la seconda volta con il brano “”, dopo la prima apparizione a soli 18 anni a Sanremo giovani nel 2012. ”Quando Amadeus mi ha chiamato l’ho ringraziato e ho messo giù il telefono e sono rimasta sul divano a guardare un punto fisso: ero felicissima.div id="adv-gpt-box-mobile-container1">

Giordana Angi, Come mia madre: testo e significato Sanremo 2020

Giordana Angi: “quanto ti voglio bene”

Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo., da poco 26 enne, ritroverà il pubblico di Sanremo con la consapevolezza di essere piùe sicura di sé, tornando sul palco con “otto anni d’esperienza in più”. La musica fin da bambina l’ha sempre accompagnata. Stavolta sul palco torna con una canzone che lei stessa descrive come “ballata pop con un testo semplice e leggero.” Il brano in questione è un elogio alla sua cara madre, descrivendola come punto di riferimento e come fonte d’ispirazione.Ecco ildella canzone.Dammi la borsa che è troppo pesanteNon puoi fare sempre tutto da solaChe di persone ce ne sono tanteMa col tuo cuore c’è n’è una solaHai custodito le mie insicurezzeSaresti pronta per rifarlo ancoraChe di stazioni ce ne sono tanteMa poi torniamo sempre ad una solaTi scriverò un messaggioAppena uscita dalla stazioneCi vediamo poi per pranzoNon vedo l’ora di parlartiPer ritornare a respirareTi chiedo scusa se non ti ho mai dettoQuanto ti voglio beneTu che hai trovato sempre un postoDove nascondere le mie paureÈ che l’orgoglio a volte è un mostroChe ci fa solo allontanareE se un giorno sarò una mammaVorrei essere come mia madreNel tuo sorriso mi sentivo a postoE non serviva più stare maleMa l’amore non è solo un posto,è il tuo modo di fare.Ti chiedo scusa se non ti ho mai dettoQuanto ti voglio beneTu che hai trovato sempre un postoDove nascondere le mie paureÈ che l’orgoglio a volte è un mostroChe ci fa solo allontanareE se un giorno sarò una mammaVorrei essere come mia madreSei tu il regalo dei miei compleanniLa luce accesa quando torno tardiIl cuore più grande dove ripararmiStringimi forte a teStringimi forte a teStringimi forte a teSe da una parte si parla dell’nei confronti della sua donna più importante della vita e dall’ altra si parla del suo amore per la musica, ad un’intervista ha anche raccontato della chiamata da parte didopo l’annuncio ufficiale dei concorrenti: “Era molto contenta e le voglio bene,, è una persona speciale”. La cantante poi ha annunciato l’uscita del suo album “”, con quattro brani inediti.