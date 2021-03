Sanremo 2021, le pagelle della GenZ: la classifica della prima serata secondo i giovani

Classifica prima serata Sanremo 2021: la Pagella dei Giovani

Fonte foto: Rai1Ilè partito proprio ieri 2 marzo e ha coinvolto tantissimi spettatori. Tra loro una fetta di pubblico che ha seguito molto attentamente lo show: quella dei. Questo perché, forse, non pochi degli artisti in gara sono proprio tra i più seguiti dai giovani.Noi di Skuola.net abbiamo quindi deciso diLe loro preferenze saranno lontane o vicine alla classifica parziale ufficiale? E' proprio ciò che andremo a scoprire in questo articolo, in cui illustreremo le tendenze espresse da circa 500 appartenenti alla Generazione Z (dai 14 ai 25 anni) che ieri sera hanno seguito la competizione. E non finisce qui:Stay Tuned!Leggi anche:Laha dato un verdetto che si discosta dalla classifica parziale di Sanremo 2021, stabilita dopo l'ascolto delle prime canzoni da parte della giuria Demoscopica. Secondo gli utenti interpellati da Skuola.net,, primi in ordine di preferenza, infatti, sono, ufficialmente arrivati quarti. Subito dopo troviamo iche hanno presentato la loro "". Al terzo scalino del podio dei giovani e giovanissimi c'è(pensare che nella classifica "official" è solo undicesima). Quarto posto per. Abbiamo poi, quindi. La classifica della GenZ continua con- l'artista così trova la sua rivincita dopo l'ultimo posto in classifica datogli dalla giuria Demoscopica ieri sera -, e. Le ultime tre posizioni? Vanno a, e infine a, la cui posizione non si discosta molto da quella ufficiale.Unache è stata annunciata ieri sera a seguire le prime performance dei cantanti, formata - come detto - dal voto della giuria Demoscopica.Questa è infatti ladella prima serata:1) Annalisa2) Noemi3) Fasma4) Francesca Michielin e Fedez5) Francesco Renga6) Arisa7) Maneskin8) Max Gazzè9) Colapesce Dimartino10) Coma Cose11) Madame12) Ghemon13) Aiello