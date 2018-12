Mauro Casciari ospite della Skuola Tv!

Torna domani 6 dicembre alle 14.00 in punto il nostro consueto appuntamento con la Skuola Tv! Dopo aver ospitato il simpatico Leonardo Decarli, seguitissimo sui social, sarà la volta di un apprezzatissimo conduttore radiofonico, nonché inviato televisivo. Proprio in questa ultima veste ha lavorato per uno dei programmi più irriverenti della televisione italiana: ‘Le Iene’. Curioso di chi stiamo parlando? Scoprilo leggendo l’articolo!

Il nostro ospite

Non perdere la puntata

Ospite della puntata di domani, la prima di questo dicembre 2018, saràOltre a conoscerlo meglio, con il conduttore radiofonico e inviato televisivoChe scelte farebbe lui se fosse a capo del Ministero dell’Istruzione? Ovviamente non mancheràma anche per testare le sue conoscenze di cultura generale.Non hai quindi altre opzioni: domanidopo la scuola per seguire la nostra videochat cheNon vorrai mica perderti la puntata di domani della Skuola Tv con Mauro Casciari?! Ricordati quindi che domanida anteporre allo studio, a cui non puoi assolutamente mancare!