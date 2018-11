Angelica Massera ospite della Skuola Tv!

Dopo aver ospitato politici ed esperti (se hai perso le scorse puntate ti conviene recuperarle, ti basta andare sul nostro canale Youtube) il mondo delle web star torna protagonista della nostra videochat. Alle 15.00 in punto di domani, mercoledì 21 novembre, nel nostro studio arriverà una delle più amate youtuber e influencer del momento. Ogni suo video raccoglie migliaia di like e commenti, impossibile non divertirsi e non immedesimarsi nei suoi esilaranti sketch sempre ricchi di tanta romanità! Di chi stiamo parlando? Continua a leggere e lo scoprirai!

La nostra ospite

Non perdere la puntata

Lo studio della Skuola Tv accoglierà la simpaticissimaCon lei, che già a giugno era venuta a trovarci in occasione della Notte prima degli esami, cercheremo die da quali situazioni prende spunto per i suoi video così tanto apprezzati sul web. Ma non solo,indagando sulla sua vita meno social e più privata…Inoltreprovando ad avere qualche piccola anticipazione! Riusciremo a scucirle qualcosa di bocca? Scoprilo guardando la puntata della Skuola Tv!Non ti resta quindi che terminare in fretta i compiti in modo da esserNon vorrai mica perdere la nostra puntata della Skuola Tv con Angelica Massera!a cui non puoi assolutamente mancare. Quale miglior modo per trascorrere il pomeriggio guardando la nostra videochat?