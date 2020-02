Sanremo 2020, Enrico Nigiotti: Baciami adesso, testo e significato

Enrico Nigiotti: “Terrò i capelli sciolti”

Il cantautore livorneseparteciperà per la terza volta a Sanremo, con il suo nuovo brano “”. Le aspettative e l'impegno che Nigiotti porterà sul palco non sono indifferenti, infatti ha dichiarato anche: “E’ stato solo l’anno scorso che ho capito davvero quanto è importante giocarsi bene questa settimana, che vale come un anno di lavoro”.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.Terzo classificato a “” nel 2017, Enrico Nigiotti, cercherà di migliorare la decima posizione conquistata l'anno scorso sul palco dell'Ariston con il brano “”, portando al pubblico una canzone d’amore dedicata alla sua compagna: “Questa canzone l’ho scritta pensando a due persone che ringhiano da lontano, ma in realtà si vogliono più vicine”.Ecco ildella canzone.Oggi è un mese che non so… non riconoscoCi ringhiamo da lontano come i cani,E ci pensiamo ancora più viciniÈ cosìÈ così… è così… è cosìChe se ti tiro come un sasso poi ritorni quiÈ cosìÈ cosìTu sei quello che proteggo dentro meAncora adesso che ti leggo senza scrivereSei in ogni volta che non penso e penso a teSei l’unica stanza che mi salva dal disordineBaciami, baciami… baciami adessoSembra sempre invernoQuesto cielo che fa buio troppo prestoQuesto senso di buttarci troppo saleQuesta voglia… voglia di saporeÈ così… è cosìTu sei quello che proteggo dentro meAncora adesso che ti leggo senza scrivereSei in ogni volta che non penso e penso a teSei l’unica stanza che mi salva dal disordineBaciami, baciami… baciami adessoFermarmi qui, in mezzo a tutta questa genteE senza dire niente baciami adessoBaciami, baciami… baciami adesso…Che poi fa buio presto…Il nuovo pezzo di Sanremo fa parte dell’album “”, nomignolo assegnato dai suoi amici, che uscirà il. In un’intervista inoltre ha evidenziato le premure di sua nonna riguardo il suo taglio di capelli, esortato a tenerli sciolti. Inoltre vi riportiamo una piccola curiosità sull'autore di diverse canzoni pered: egli sta seguendoper arrivare al meglio al, giorno d’inizio di Sanremo.