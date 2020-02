Sanremo 2020, Le Vibrazioni "Dov'è": testo e significato

Le Vibrazioni: Sanremo, un’ispirazione per il tour

, gruppo musicale pop rock italiano, ha partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo 2020.Nel 2019 la band è stata protagonista con il tour per festeggiare il ventennale de Le Vibrazioni, la cui formazione è composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda.Oggi però l'attenzione è tutta rivolta al Festival di Sanremo e la band ha sorpreso tutti con un'esibizione originale, portando sul palco anche la lingua dei segni.La band ha conquistato tuttie con questa decisione inclusiva, tanto da aggiudicarsi il primo posto nella classifica parziale della prima serata di Sanremo 2020.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla loro partecipazione a Sanremo.Dopo un periodo di pausa iniziato nel 2008 e prolungatosi fino al 2017, durante il quale il frontman del grupposi esibì come solista nell’edizione Sanremo 2014, Le Vibrazioni tornano a suonare di nuovo insieme sul palco dell’Ariston. La canzoneè molto seria:” Parla degli urti quotidiani della vita, che ti mettono in ginocchio. E tu devi imparare a rialzarti” spiegano. “Ma anche della ricerca della semplicità in un mondo artefatto”.Ecco ildella canzone.Cerco di capire quelloChe non so capireFuori vola pollineE ho creduto fosse neveE non mi sento contentoChissà se poi sono ioQuello allo specchio.Cerco dai viciniLa mia dose giornalieraDi sorrisi ricambiatiPer potermi poi sentireSocialmente in paceCon il mondo e con il mio quartiere.Chiedimi se dove stoSto beneSe sono feliceChiedimi qualsiasi cosaBasta che mi diciDov’è dov’è dov’è dov’è dov’èDov’è dov’èLa gioia dov’è dov’è dov’è dov’èDov’è dov’è dov’èMi chiedo dov’è quel giorno che non sprecheraiIl cielo rosso, l’orizzonteE l’odio arreso al beneDov’èMi chiedo dov’è.Cerco di sentire quelloChe non so vedereLa mia solitudineÈ sul fondo di un bicchiereD’acqua che m’inviti a bereHo sete di stuporeMi puoi accontentare?Chiedimi se sono fuori postoIn questo postoChiedi tutto basta che qualcunoMi risponda adessoDov’è dov’è dov’è dov’è dov’èDov’è dov’èLa gioia dov’è dov’è dov’è dov’èDov’è dov’è dov’èMi chiedo dov’è quel giorno che non sprecheraiIl cielo rosso, l’orizzonteE l’odio arreso al beneDov’èMi chiedo dov’è.E rimango già qui, rimango così eE non ci penso piùHo una clessidra ferma al posto del cuoreE un piano alto dove puoi vedere tuttoRimango così, rimango così eE non ci penso piùE allora chiedimi se sono fuori postoIn questo postoChiedi tutto basta che qualcunoMi risponda adessoDov’è dov’è dov’è dov’è dov’èDov’è dov’èLa gioia dov’è dov’è dov’è dov’èDov’è dov’è dov’èMi chiedo dov’è quel giorno che non sprecheraiIl cielo rosso, l’orizzonteE l’odio arreso al beneDov’èMi chiedo dov’è.Cerco di capire quelloChe non so capireFuori vola pollineEppure sembra neve.A partire dalil gruppo formatosi a Milano partirà per un tour nei teatri di tutta Italia. La direzione è stata affidata al Maestroe le orchestre dei teatri che ospiteranno Le Vibrazioni.Per quest’inedito incontro tra musica classica e lede Le Vibrazioni, Sarcina, Verderi, Castellani e Deidda sono già al lavoro sui nuovi arrangiamenti per garantire al proprio pubblico uno spettacolo da ricordare per molto tempo.