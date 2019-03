K-POP: 5 curiosità che forse non sapevi sul genere musicale che sta spopolando

Il K-POP, per chi non lo sapesse ancora, è un genere musicale proveniente dalla Corea del Sud. Vi sarà capitato di sentire parlare di band famose oppure avete visto per caso un video musicale che vi ha lasciato perplessi, facendovi quindi pensare che il K-POP sia qualcosa di fuori dal mondo. In verità non è così diverso dai generi musicali provenienti dall’America ma ha alcuni elementi unici che lo rende speciale. Ecco 5 curiosità che forse non sapete ancora sul K-POP.



1. Il K-POP non è solo musica pop

2. Gli “Idol” coreani sono diversi dagli “Idol” giapponesi

3. Ogni band ha un “concept”

4. L’estetica è molto importante

5. I music show

A cura di Adelina Stanciu

A differenza di ciò che si pensa, ilassolutamente soltanto un. Esso è ilo la musica di tendenza in Corea. Negli ultimi anni però viene utilizzato per descrivere una moderna forma di pop sud coreano che èprovenienti da tutto il mondo. Una canzone K-POP, quindi, può essere:etc.o idolo in italiano, riferito ad una persona,. In Corea e Giapponeun Idol è una persona, di solito adolescente, che diventa popolare molto velocemente.ma deve avere un aspetto piacevole e, il così detto “”.un Idol è una persona che,, diventa un cantante che acquisisce fama e fan non solo grazie al suo aspetto fisico ma ancheè l’idea di un prodotto, comunicativo o artistico, corredata da indicazioni sulla sua struttura e sull’. Ogni band al suoha un concept con cui decidono di. Di solito si tratta del modo di vestire,o altro, come assegnare ad ogni membro del gruppo un super potere. Per dare un esempio, il gruppo Sud Coreano,, ha debuttato con il concept di “” venuti da un pianeta fuori dal Sistema Solare conNel tempo l’usanza di debuttare con dei concept assurdi è quasied i gruppi che li utilizzavano, madi un genere musicale ad un nuovo gruppo.Ultimamente per iil concept più usato è il “” cioè donne che siPer iè invece il “” o “”, generalmente conNon solo l’ma anche l’estetica neiè molto importante per questo business. Infatti gli album non sono solo una scatoletta di plastica contenente un CD e forse una foto,sono in genere muniti delcon le canzoni e di unche di solito costano come un album musicale normale.L’estetica deiè molto studiata per attirare l’. Il videocon il messaggio trasmesso dalla canzone ma a volte viene. Lo sanno bene i fan deiche hanno usato i lorocome dei piccoli film per trasmettere deiSiamo abituati a vedere unche rilascia una nuova canzone e per promuoverla fa qualche. In Corea,che uncommercialeuna nuova canzone, egli haed il suo nuovo album. Inoltre negli showper vincere un trofeo che dimostreràdell’artista vincente. Infattiquesti trofei si deve avere tanti fan oppure essere piaciuto daled è per questo che a volte alcuniInfine ilattraverso i music show, garantisce la longevità delle band e degli artisti e