Gazzelle: il testo di Lacri-ma, la canzone uscita "a sorpresa"

La-crima: il testo del nuovo singolo di Gazzelle

La-crima: l’audio del nuvo singolo di Gazzelle

Fonte: @gazzelle_ via IGIl cantautore italiano, conosciuto con lo pseudonimo, ha annunciato a sorpresa l’arrivo di un nuovo singolo “” dopo il grande successo di “”, singolo che in tre settimane ha raggiungodi ascolti su Spotify e ledi visualizzazioni su YouTube.L’annuncio del nuovo singolo è avvenuto inaspettatamente mediante un post su Instagram: “A mezzanotte canzone nuova”. Ecco tutto quello che c’è da sapere e il testo della canzone uscita a sorpresa.“Guarda che bella giorna/t’avrei tenuto vicino/n potevo capire/spirami addosso ancora un po’, ti prego”. Inizia così il ritornello nel nuovo singolo di Gazzelle, “”. Come anticipato dal titolo, il brano è un veroin cui la prima parola di una frase prende significato con l’ultima sillaba della frase precedente. Uscito a mezzanotte, il singolo scritto conche ne ha curato anche la produzione, ha già raggiunto lesu YouTube. Al centro di tutto c’è ancora una volta ile ildi non poterle stare vicino. Come già anticipato dallo stesso cantante in un’intervista, presto potrebbe uscire un nuovo album: “Sono ancora in studio, scrivo seguendo le intermittenze del cuore. Il lavoro ha un’impronta già ben definita, ma ancora non so quando uscirà”. Nel frattempo è certo che iluscirà “Scusa”, un nuovo singolo. Ecco il testo di “Lacri-ma”.Mentre ti scende una lacri-ma non sai da dove vie-nerissimi gli occhi si sporca-non è come pensavi teE ti fa un po’ maleTutto si sposta, si muo-veloce come un uraga-non c’eroTi chiedo scusaE non sapevo bene com’eraE mi fa un po’ maleGuarda che bella giorna-t’avrei tenuto vici-non potevo capi-respirami addosso ancora un po’, ti pregoNon riesco a mangiareMentre cammini per stra-da sola come un’astrona-verissima in mezzo alle stel-le mani tue sembrano fiumiChe portano al marePerderti dentro la piog-già sono le otto di se-raccontami cosa voleviVivere non è poi maleSe ti sai asciugareGuarda che bella giorna-t’avrei tenuto vici-non potevo capi-respirami addosso ancora un po’, ti pregoNon riesco a mangiareGuarda che bella giorna-t’avrei tenuto vici-non potevo capi-respirami addosso ancora un po’, ti pregoNon riesco a mangiareIn attesa di un, ecco l’audio del nuovo singolo. “La-crima”.