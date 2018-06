Chiara Ferragni copiava agli esami universitari: è stata sospesa per 6 mesi

Giovanni Valotti, insegnante dell’Università Bocconi di Milano (di cui in passato anche membro della commissione disciplinare), ha raccontato un curioso aneddoto sulla Fashion Blogger più famosa d’Italia. Chiara Ferragni, prima di diventare famosa, studiava Giurisprudenza alla Bocconi di Milano. Ma, a quanto pare - come tutti i comuni mortali - Miss Perfezione ha provato a "sbirciare" durante l'esame, bravata che le è valsa ben 6 mesi di sospensione.

Chiara Ferragni sospesa per 6 mesi dall'università

Il metodo per copiare di Chiara Ferragni

Una sospensione che le è valsa il successo

“Ho avuto modo di conoscerla, prima che diventasse famosa, in commissione disciplinare nella mia università, dove finivano i ragazzi che combinavano qualche guaio”, racconta il professore. Sembra, infatti, che l'autrice didall'Università per aver copiato durante un esame, utilizzando, tra l’altro, un metodo tradizionalissimo: i bigliettini.Il professore, per l’appunto, rivela: “La ‘poverina’ si era messa dei bigliettini incollati al polpaccio: immaginate la fantasia, poi avendo il polpaccio lungo c’era l’enciclopedia dell’esame, con un sistema ingegneristico molto sofisticato, in caratteri micro. Credo che se avesse studiato ci avrebbe messo meno tempo che a congegnare questo stratagemma!”. Fu scoperta sul fatto, e inviata immediatamente presso la commissione disciplinare della Bocconi,Durante questi sei mesi, ovviamente, non le fu concesso di dare nessun esame, tanto che. L’impressione rimane comunque che tutto sommato sia andata benissimo così, anche se la giovane ragazza dichiara spesso di voler riprendere gli studi per terminarli e laurearsi in giurisprudenza.