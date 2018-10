Fedez, festa di compleanno a sorpresa al supermercato: le immagini

Che sia la festa di matrimonio o quella di compleanno poco importa, qualunque cosa facciano i Ferragnez scatena delle reazioni. Questa volta le critiche arrivate non riguardano però un outfit troppo ‘audace’ della fashion blogger per antonomasia ma per una sua scelta che poco è piaciuta a molti utenti. Per festeggiare i 29 anni di Fedez, la Ferragni ha deciso di organizzargli una sorpresa in un supermercato. Immediate le critiche, scopri perché!





La festa

Le scuse del rapper

Un party a sorpresa organizzato in un luogo decisamente insolito per un compleanno,appunto, a cui hanno partecipato tanti amici della coppia più glamour dello showbiz. Tutti, secondo quando riferito dalla Ferragni attraverso i social,in base ad un accordo fatto con la direzione. Fin qui nulla da criticare se non fosse che sul profilo Instagram di Fedez è apparsa unaprobabilmente preso dall’euforia,nello specifico. Immediate le accuse da parte di moltiovviamente sempre via social. “Tutti quelli che si sono sentiti indignati – ha detto in una Stories - sappiate cheIl rapper si è poi assunto tutta la responsabilità del gesto sottolineando che “L’unica storia di spreco che avete visto è la mia eHo lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall’euforia della festa eLe scuse non sono però bastate a placare gli animi, e così una volta tornato a casa Fedez è di nuovo tornato sull’argomento “Questaperché mi dipinge come una persona lontana da come sono io. Mi dispiace se il mio comportamento e quello dei miei invitati ha urtato la sensibilità di alcuni di voi.Pace fatta tra Fedez e i suoi follower?