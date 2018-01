Eminem per la prima volta in Italia: scopri le date del concerto

Arriva oggi un annuncio attesissimo: il prossimo 7 luglio Eminem sarà in concerto a Milano, per quella che è la sua prima data italiana di sempre, escludendo le due apparizioni, una il 2001 a Sanremo, l’altra agli Mtv European Music Awards a Roma nel 2004. Eminem porterà sul palco italiano le canzoni del suo ultimo album Revival, ma anche i suoi primi successi, come ‘My Name Is’ e ‘The Real Slim Shady’.

Eminem in Italia: date e prezzi dei biglietti

Fresco del successo del suo, il rapperha annunciato oggi la data del tour prevista all’Area Expo di Milano.per 48 ore,mentre la vendita generale di biglietti partirà su TicketOne e Ticketmaster dal 2 febbraio alle 10.00.

posto unico: parte da 65€

Biglietto Pit: parte da 80€

Biglietto Vip Upgrade: 192€, comprensivo di accesso ad un Pit riservato sottopalco, check in e toilette riservati, una bibita e un pass laminato.





Leonardo Natali