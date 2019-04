Thegiornalisti in concerto gratis: scopri quando e dove

Dopo i problemi alla voce riscontrati lo scorso 2 aprile dal cantante della band romana Tommaso Paradiso, i Thegiornalisti tornano in concerto a Bari gratuitamente, per tutti coloro che avevano comprato il biglietto come promesso dal cantante.

Concerto gratis a Bari il 7 maggio

Nella data del 2 aprile didel loro toura causa di una laringotracheite, la stessa che aveva poi portato al posticipo del concerto a Reggio Calabria spostandolo dalal, Tommaso - il frontman della band - aveva avuto problemi di voce che andava e veniva durante il live al Pala Florio e aveva quindi promesso durante durante lo show che si sarebbe fatto presto perdonare e che sarebbero tornatiPromessa mantenuta, ili The giornalisti si ripresenteranno al Pala Florio e l’accesso sarà gratuito per tutti coloro che avevano acquistato il biglietto del 2 aprile.Ecco le modalità per ricevere l'invito per la nuova data: Invia una foto del tuo biglietto a, entro e non oltre il. Nella mail specifica anche il tuo nome e cognome e la tua data di nascita.⠀⠀Riceverai poi tutte le istruzioni per ritirare il tuo nuovo ticket per la nuova data.Coloro che invece volessero andare a vedere il concerto il 7 maggio ma che non erano presenti al concerto del 2 aprile i biglietti saranno regolarmente acquistabili a partire dal prossimo 26 aprile.