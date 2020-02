Sanremo 2020, Elodie "Andromeda": testo e significato Sanremo 2020

Elodie a Sanremo 2020: "Rappresento me stessa"

La cantante romana, conosciuta semplicemente come Elodie, farà ritorno sul palco più importante d’Italia esibendosi sulle note del suo inedito “”, pezzo firmato da, vincitore del Festival di Sanremo 2019. Dopo un secondo posto ad Amici 2016 e un ottavo posto al Festival di Sanremo del 2017, Elodie proverà a stupire il pubblico e la giuria.Fin dalle prime interviste ha sempre palesato il suo entusiasmo: “Sono feliciona!” ha esclamato la stessa cantante. Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.Elodie Patrizi cercherà di ripetersi dopo il successo della sua hit estiva “”, realizzata con il rapper, portando “”. In un’intervista la cantante ha esclamato: “Hanno scritto questo brano come un vestito su misura per me e racconta il modo in cui affronto le cose: con faccia tosta ma anche con la mia fragilità”.Ecco ildella canzone.Dici sono una grandeStronza che non ci sa fareUna donna poco eleganteTu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero doloreConfondere il tuo ridere per vero amoreUna volta 100 volte chiedimi perchéEsser grandi ma immaturi è più facile ma perchéForse non era ciò che avevi in menteTi vedrò come un punto tra la genteCome un punto tra la genteNon sai cosa dire se litighiamo è la fineLa mia fragilità e la catena che ho dentro maSe ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda AndromedaAndromeda AndromedaAndromeda AndromedaForse ho solo bisogno di tempo forse è una modaQuella di sentirsi un po’ sbagliatiCi penso qua sul letto mentre ascolto da oreLa solita canzone di Nina SimoneUna volta 100 volte chiedimi perchéEsser grandi ma immaturi è più facile ma perchéForse non era ciò che avevi in menteTi vedrò come un punto tra la genteNon sai cosa dire se litighiamo è la fineLa mia fragilità e la catena che ho dentro maSe ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda AndromedaAndromeda AndromedaAndromeda AndromedaAndromeda AndromedaAndromeda AndromedaNon sarai mio marito mio marito noMe ne vado a Paris vado a Paris peròTi prego giurami tu giurami che nonMi dirai mon ami mon ami ti pregoLa mia fragilità e la catena che ho dentro maSe ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda AndromedaAndromeda AndromedaAndromeda AndromedaNon sai cosa dire se litighiamo è la fineCome ha riportato sulla sua pagina social, la cantante pubblicherà ilil suo nuovo album in versione digitale “”, contenente il brano di Sanremo 2020. ”Ne sono orgogliosa” spiega ancora l’artista, sottolineando quanto il suo nuovo disco rappresenta a pieno la sua personalità.