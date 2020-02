Sanremo 2020, Elettra Lamborghini, Musica (E il resto scompare): testo e significato

Elettra Lamborghini: un nuovo inizio

La nota showgirl e cantante, giudice di “”, commenta il suo inedito che porterà al Festival di Sanremo 2020, dopo che il suo album “” è stato riconosciuto disco d’oro dalla critica: “Quando mi hanno detto che avrei partecipato al Festival non me lo aspettavo e subito dopo ho festeggiato con la mia famiglia”, ha spiegato la prossima esordiente al Festival.Ecco il testo dell’inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.Elettra Miura Lamborghini nel corso della sua vita è entrata a far parte di diverse trasmissioni in diversi paesi e in diverse lingue, a partire dalla conduzione del reality “”. Però a partire dal 2018 si è avvicinata al mondo della musica, componendo la sua prima canzone “”. Lavorando al suo inedito la cantante ha puntualizzato: “il brano parla dell’importanza della musica e quindi la sento davvero mia”.Ecco ildella canzone.Elettra, Elettra LamborghiniMi piace la musica fino al mattinoFaccio casino lo stesso ma non bevo vinoRidi cretinoLa vita è corta per l’aperitivoInnamorata di un altro cabrónEsta es la historia de un amorNon mi portare a Parigi o ad Hong KongTanto lo sai che poi faccio così (faccio così)Cado cado, per la strada parla piano pianoQuesta notte dormo sul divanoAltro che pensare a teTanto qui resta laMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareE anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”Io non ho mai smesso di sorridereE anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”Tutto quello che resta quando penso a te èMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMi piace guardare le luci dell’albaGirare nuda per casa e nessuno mi guardaQuanto ti mancaSì, mi hai chiamato col nome di un’altraInnamorata di un altro cabrónEsta es la historia de un amorCi stavo male per te e ora noTanto lo sai che io faccio così (faccio così)Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancoraResto qui e non dico una parolaAltro che pensare a teTanto qui resta laMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareE anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”Io non ho mai smesso di sorridereE anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”Tutto quello che resta quando penso a te èMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareInnamorata di un altro cabrónEsta es la historia de un amor (de un amor)E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella”Io non ho mai smesso di sorridereE anche se non mi hai detto mai “amore aspetta”Tutto quello che resta quando penso a te èMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareMusica e il resto scompareLa nipote del celebre imprenditoreha commentato inoltre la sua partecipazione come “Una virgola nella carriera da cantante” garantendoci sorpresa e divertimento, rassicurando di rimanere sempre se stessa senza mai smettere di sorridere.Attualmente la showgirl ha circasu Instagram, dove ha rassicurato i suoi fan che uscirà con uncon 6 nuovi brani.