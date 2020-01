Sanremo 2020, Marco Masini “Il confronto”: testo e significato

Sanremo 2020: testo "Il confronto" di Marco Masini

Marco Masini: un veterano per Sanremo

Il noto cantante italianoparteciperà per la nona volta a Sanremo, portando la canzone “”. Lo stesso cantante ha sottolineato che l’emozione è la stessa della sua prima apparizione al Festival solo che porterà in bagaglio qualche anno in più e un po’ più d’esperienza, ricordando che l’autore festeggerà trent’anni di carriera.Ecco il testo inedito e tutte le curiosità sulla sua partecipazione a Sanremo.Marco Masini spiega in un’intervista la sua partecipazione e la sua scelta del brano: “Nasce dall’esigenza di affrontarmi con una canzone pop, mettendo a confronto il mio romanticismo con i miei momenti di rabbia e consapevolezza”. Quando ha ricevuto la chiamata, racconta l’autore di “”, era alla cena di Natale e brindò con il conduttore di RaiunoEcco ildella canzoneE sei stato un bugiardo non hai avuto coraggioQuasi sempre imperfetto ma qualche volta saggioE sei stato per qualcuno un marito mancatoE sei diventato padre ma non è capitatoE sei stato sul campo sempre dietro a un palloneE ora sei qui sulla porta a tirarti un rigoreCome un eterno bambino dentro gli anni di un uomoE sei stato importante e in lampo nessunoHai un cuore diesel che ci vai pianoLa vita è un flipper e infatti ci giochiamoMa cosa aspetti a dire bastaE in quello specchio a urlare "cambia faccia"Non sei arrivato qui per sbaglioHai dato tutto il peggioMa hai fatto del tuo meglioE no la vita non è giustaÈ che il passato ci esce dalla testaCome canzoni dalla radioAmori nell'armadioUn po' ti odio un po' ti amoMa oltre la paura del confrontoHai vinto tuttoE sei stato uno stronzo quando lei ci credevaL'hai lasciata morire lì con te alla derivaMa sei stato un signore quando non hai rispostoE ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a postoIl cuore è un killer preso alle spalleIl mondo è open sopra miliardi di stelleMa cosa aspetti a dire bastaE in quello specchio a urlare "cambia faccia"Non sei arrivato qui per sbaglioHai dato tutto il peggioMa hai fatto del tuo meglioE no la vita non è giustaÈ che il passato ci esce dalla testaCome canzoni dalla radioAmori nell'armadioUn po' ti odio un po' ti amoMa oltre la paura del confrontoHai vinto tuttoHai vinto tuttoMa oltre la paura del confrontoHai vinto tuttoE no la vita non èE no la vita non è giustaÈ che il passato ci esce dalla testaCome notizie sul giornaleImpronte su un pugnaleNon vuoi cadere non puoi volareMa oltre la paura del confrontoMa oltre la paura del confrontoIl confrontoForse adesso ti è chiaro mi son dato il permessoDi parlarti davvero e accettare me stessoDopo nove anni di Sanremo torna a parlare della sua prima volta al teatro Ariston, nel 1990 quando portò in scena “”: “Da li ho capito che la mia vita stava cambiando: A causa della mia voce rauca non ero convinto di fare il cantante, però era quella giusta per ciò che esibivo”.