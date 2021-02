Boris 4 su Disney+ Star: trailer, trama, quando esce

Boris 4: il ritorno della serie cult

Boris 4: la trama e quando uscirà

Fonte foto: serie Tv BorisÈ ufficiale, la serie cultritornerà dopo anni dall’ultimo ciak con una nuova, irriverente e comica. Ambientata nel dietro le quinte dellafiction “”, la serie vedrà il ritorno dellasul set, ormaidal repentino cambiamento subito dalcon l’avvento deiCome faranno gli attori ad adattarsi al mondo delle, dellee dei? Ecco tutte le anticipazioni.Lo aveva annunciato alcune settimane fa l’attore Alberto Di Stasio in una direttama ora non ci sono più dubbi:, la serie cult del primo decennio del ventunesimo secolo, ritornerà sugli schermi con una nuova e originale. Dopo le speculazioni, la conferma è arrivata dalla piattaformain occasione della presentazione del nuovo canale per adulti,. Come riportato da Nerd Movie Production , la serie sarà composta dadella durata di, scritti e diretti dae prodotti daper The Apartment. A capo della produzione della, invece, ci sarà sempre- interpretato da- regista che ha ormai deciso di dedicare la sua vita a produrre prodotti televisivi di, lontani dalle velleità artistiche del cinema. Nonostante il debutto dellasarà sulla piattaforma di streaming Disney+, per chi volesse recuperare le prime tre stagioni la serie è ancora presente sul catalogoGuarda il video suiSecondo quanto anticipato da, attore che nel film interpreta il personaggio di, le riprese della quarta stagione dovrebbero iniziare inper poi arrivare nelle case degli italiani nell’. Quanto alla trama, invece, è certo che gli attori della serie italiana low cost “” faranno ritorno sul set e che dovranno fare i conti con i cambiamenti del, tra. Riusciranno ad affrontare il “” tra stories, like e sponsorizzazioni?