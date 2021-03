Amici 2021 seconda puntata serale: data, orario e anticipazioni

Amici 2021: quando e come vederlo

Amici 2021: le squadre degli allievi e i giudici

Amici 2021: le anticipazioni sulla serata

Fonte Foto Facebook Amici di Maria De FilippiSabato sera andrà in onda ildel serale dalla scuola più famosa d’Italia,di. Tra esibizioni di, gli allievi continueranno la loro corsa verso la. Gli eliminati della prima puntata sono stati, chi uscirà sabato sera? Ecco tutte le anticipazioni della serata.Ladel serale diandrà in ondasu Canale 5. Laci suggerisce, infatti, la presenza diin prima serata in cui vedremo le esibizioni dei tanti talenti in gara. Se non si potrà seguire il serale dalla tv è disponibile la versione in streaming su, in cui sarà anche possibile usufruire dei contenuti inediti e dei pomeridiani. Sempre in streaming dalla scorsa settimana è disponibile su”, uno speciale della produzione che porta nelle case le, lee idegli allievi della scuola più famosa d’Italia.Come anticipato, gli eliminati della prima serata sono statied, entrambi cantanti e appartenenti rispettivamente alla squadra. A differenza degli scorsi anni infatti gli allievi sono suddivisi in tre gruppi con al timone i professori di canto e di ballo divisi in coppie. La prima squadra, guidata daora è composta daed. La seconda, guidata da, è composta da. La terza, infine, capitanata daè composta da. A giudicare le performance degli allievi, invece, è una nuova giuria con personaggi molto conosciuti dai telespettatori, parliamo died. Gli ospiti della serata? Lo scopriremo guardando la puntata!Dopo gli attacchi ricevuti dae dalla maestra, gli allievi della squadra capitanata dahanno deciso di reagire e di sfidare i loro avversari usando i guanti di sfida. Come si apprende dalle anticipazioni,hanno deciso di sfidarecon dei brani che hanno già destato non poca preoccupazione negli avversari. Chi vincerà?