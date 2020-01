Achille Lauro, Me ne frego: testo e significato Sanremo 2020

Sanremo 2020: l’inedito di Achille Lauro

Achille Lauro: progetti per il futuro

presenterà "Me ne frego" al settantesimo. L’inedito estratto dal suo ultimo album 1990, svelato in anticipazione del nuovo Tour e già disponibile in streaming su Spotify.Il rapper e cantante veronese, noto per aver partecipato all’edizione dello scorso anno con il singolo, ha annunciato 1990 chiarendo fin da subito la sua indipendenza da ogni genere musicale, che lui stesso definisce “gabbiette per topi”.Per lui, dunque, pop, punk, rock, grunge, musica contemporanea sono un’unica cosa.Lauro De Marinis, in arte, si presenterà con un brano ispirato agli anni 80 e 90. “Anche questa canzone, dal titolo provocatorio “Me ne frego”, come “” l’anno scorso, è nata da uno stato d’animo. Io spero che piaccia: per me conta solo il palcoscenico perché tutta la mia vita è teatro”. Inutile fargli domande riguardo al futuro.” Faccio quello che voglio, salto tra generi musicali, dall’elettronica alla salsa, dalla trap al rock”. Ecco ildella canzone.SìNoi sìNoi che quiSiamo soli quiNoi sìSoli quiFai di me quel che vuoi sono quiFaccia d’angeloDavid di MichelangeloOcchi ghiaccioloDannate cose che mi piaccionoCi son cascato di nuovoCi son cascato di nuovoPensi sia un giocoVedermi prendere fuocoCi son cascato di nuovoTu sei miaTu sei tuTu sei piùGià lo soChe poi lìChe non so piùPoi chi trovoChi trovo.Sono quiFai di me quel che vuoiFallo davveroSono quiFai di me quel che vuoiNon mi sfiora nemmenoMe ne fregoMe ne fregoDimmi una bugia me la bevoSì sono ubriaco ed annegoO sì me ne frego davveroSì me ne fregoPrenditi gioco di me che ci credoSt’amore è panna montata al velenoÈ instabileFragileÈ una stregaSolo favoleFavoleA far la scemaÈ abileAgileQuel modoInsospettabileO mio Dio sìLeiChe dice a meVoglio teMa vuoleQuello che non sa di séDaiVorresti che buttassi tutto quanto all’aria per teSi perchéPer un capriccioLo saiChe è cosiNon si può non si puòCome noNon mi sfiora nemmenoMe ne fregoMe ne fregoDimmi una bugia me la bevoSì sono ubriaco ed annegoO sì me ne frego davveroSì me ne fregoPrenditi gioco di me che ci credoSt’amore è panna montata al velenoÈ una vipera in cercaDi un bacioChe poiLe daròIo sempre in cercaDi quello che ho persoPerdendoLe cose che hoAmore dimmi qualcosaQualcosa di teChe non soCosi mi prendo anche un piccolo pezzoDi teAnche se non si puòFai quel che vuoiMe ne fregoMe ne fregoDimmi una bugia me la bevoSì sono ubriaco ed annegoO sì me ne frego davveroSì me ne fregoPrenditi gioco di me che ci credoSt’amore è panna montata al velenoNe voglio ancoraPer ilniente album all’orizzonte: «Ho già 50, 60 brani pronti. Questo è il momento in cui sento più mia la musica, voglio lavorare con calma, non mi interessa andare ae lanciare un disco. Me ne frego è un singolo a sé. Ho già tre progetti pronti ma usciranno piano piano». Nel frattempo continua a scrivere libri, girare documentari, dipingere, «suonare, comporre anche canzoni con quattro accordi che sono le più belle che ho scritto». Gli manca solo la direzione artistica di Sanremo. Una risata e l’ammissione: «».