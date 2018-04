Le tue chat WhatsApp? Puoi farle diventare un libro!

Zapptales, come funziona?

Il sito Zapptales ha creato un nuovo servizio capace di racchiudere in una o più copie cartacee le conversazioni, selezionate dai singoli clienti, di WhatsApp o Facebook Messanger. Un’ idea innovativa che rende possibile conservare i messaggi più preziosi in un libro, per destinarli, magari, come regali a persone importanti oppure per farne un ricordo personale di una propria esperienza (come un viaggio).Per procedere alla realizzazione di questobisogna semplicemente visitare il sito zapptales.com, e cliccare sulla casella in alto a destra “CREARE LIBRO” e poi potrai disporre di tutte le istruzioni necessarie per creare la tua copia.Per qualunque dubbio il sito dispone di unacon gli operatori del sito che rispondono a qualunque quesito del cliente.E’ possibile creare differentidi, personalizzandoli come meglio si preferisce: ad esempio si può scegliere se realizzarlo di copertina flessibile o rigida o, addirittura, di inserire una dedica all’inizio e selezionare l’immagine in copertina, permettendo di fare il proprio libro il piùpossibile.Il prezzo di questo libro delle chat si aggira attorno ai 25 euro, escluse le spese di spedizione, ma il costo può variare a seconda delo delUn’idea di regalo moderna e originale, che sicuramente sarà apprezzata e di sicuro è al passo con i tempi.

Francesco Mendez