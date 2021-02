“Insieme per un Internet migliore”, i webinar per studenti, genitori e prof

I Webinar “Insieme per un Internet migliore”: tutti gli appuntamenti

Lunedì 8 febbraio 2021 - ore 9.00-10.30 : ci sarà un evento in streaming rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (I e II anno).

: ci sarà un evento in streaming rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (I e II anno). Sabato 13 febbraio 2021 - 9.30-11.00: si terrà il secondo evento rivolto ai genitori e agli insegnanti.

“Insieme per un Internet migliore”: che temi si affronteranno?

Febbraio è un mese molto speciale nell’ottica di prevenzione e informazioni sui pericoli annidati sul web, infatti sono due le ricorrenze relative al mondo delle nuove tecnologie:E proprio in questo scenario, del gioco d’azzardo patologico e dei fenomeni Internet correlati, come il cyberbullismo. Scopriamo gli appuntamenti da non perdere.E proprio pha deciso di progettare. Infatti, vista l’esperienza nel campo delle dipendenze tecnologiche, l’Associazione Di.Te. ha deciso di organizzare due eventi online gratuiti in queste occasioni speciali:Questi due incontrie di come queste informazioni hanno il potere diOltre a questi due incontri, l, in base alla disponibilità degli esperti, in modo da creare un’esperienza più tangibile e ravvicinata delle tematiche affrontate. Per iscriverti clicca qui I due incontri sopra citati: in particolare dei social network, al riconoscimento dei segnali di allarme e all’utilizzo di strategie adeguate da mettere in atto nelle situazioni di rischio. Dunque. Inoltre,e l’importanza di una vera e propriaal fine di accrescere nei giovani un occhio critico e responsabile verso la Rete.