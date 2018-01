San Valentino: 5 app per renderlo speciale

Cosa regalare? Come rendere questo giorno indimenticabile? Come evitare di essere scontato? Sono tante le domande che affollano la mente di ogni innamorato a poche settimana da San Valentino. Se sei uno studente poi, devi fare i conti, è proprio il caso di dirlo, anche con il budget, spesso non elevato, che hai a disposizione. Se il panico già ti assale, tranquillo perché noi di Skuola.net arriviamo in tuo soccorso. Abbiamo infatti pensato di suggerirti 5 app che ti aiuteranno a trascorrere un San Valentino per nulla banale. Scoprile!

5. Pandora

4. RedStamp

3. Postmates

2. BloomThat

1. Pic Collage

Per dare quel tocco in più di romanticismo al tuo appuntamento di San Valentino occorre assolutamente che il tutto sia accompagnato daCome crearla? Semplice, con la musica giusta!Se hai intenzione di invitare la tua lei ad un appuntamento, o semplicemente inviarle qualcosa di speciale, allorafa proprio al caso tuo. Si tratta di un’app che ti permetterà disia digitali che cartacee. Chi la riceverà, apprezzerà il tuo ingegno e la tua originalità!Se la tua idea è quella di organizzare unama non ti ritieni uno chef stellato, non demoralizzarti. In tuo aiuto arrivaL’app ti permette ditua. Unico accorgimento, occhio se la consegna è disponibile nella zona in cui vivi, potresti rischiare di non poterla utilizzare e quindi essere costretto a metterti ai fornelli!dalle donne, soprattutto a San Valentino. Se però gli impegni scolastici o la distanza non ti permettono di recarti da un fioraio, la soluzione che fa per te si chiamaQuesta app ti dà la possiiblità diSe vuoi sorprendere davvero la tua lei o il tuo lui allora non lasciare che il tuo romanticismo si esaurisca il giorno di San Valentino. Conpuoi infatti creareromantico. In questo modo il giorno dopo San Valentino potrai inviarle al tuo lui o alla tua lei dimostrando così di essere originale tutti i giorni, non solo il 14 febbraio.