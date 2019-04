Assassin’s Creed potrebbe aiutare a ricostruire Notre-Dame

Immagine da Assassin's Creed Unity

Assassin’s Creed è una saga di videogiochi prodotta dalla Ubisoft famosa in tutto il mondo. In questo momento il mondo è interessato in particolare ad Assassin’s Creed Unity, un gioco del 2014 ambientato nella Parigi dell’1300 che contiene diversi edifici della capitale francese, tra cui una riproduzione fedelissima della cattedrale di Notre Dame.

Assassin's Creed: il modello 3D di Notre Dame

Tra le varie offerte di aiuto provenienti da tutto il mondo, quella dirisalta per l'esattezza della riproduzione in 3D della famosa cattedrale. Il videogioco, infatti, durante lo sviluppo aveva richiesto l' abbondante studio di molti edifici della capitale francese. Come racconta la designera The Verge, per la realizzazione del gioco lei stessa ha passato 2 anni all’interno di Notre Dame ed ha studiato ogni singola pietra dell’edificio.Ovviamente vi sono state altre offerte di modelli 3D, come quella dello storico dell’arte. Comunque vada l’aiuto del gioco potrebbe rivelarsi importantissimo nella ricostruzione dell’edificio, anche nel caso in cui venisse preso in considerazione un altro modello 3D, e ciò rende tutti i fan della saga entusiasti.

Notre Dame, le donazioni da tutto il mondo

Ma le mobilitazioni in favore del monumento colpito dal fuoco non finiscono qui. Subito dopo la catastrofe di lunedì 15 aprile, sono stati in molti i plurimilionari ad aver fatto offerte più che generose, come ad esempio il miliardarioche ha stanziatoe ha dato piena disponibilità da parte delle sue professionalità nella ricostruzione o il rivale nel lussoche ha donatoper la ricostruzione del simbolo francese in Europa e nel mondo. In totale per ora sono stati raccolti più digrazie alle donazioni di numerosi marchi di tutto il pianeta.