Natale 2020, le idee regalo tech per chi ama il fitness

Regali per chi ama il fitness: idee per Natale 2020

Corda per saltare intelligente : esiste una corsa smart che, grazie al sistema a LED integrato, è in grado di fornire tutti i dati utili sull’allenamento a mezz’aria tanto amato dai pugili e da chi sa come tenersi in forma. Oltre al conteggio dei salti, questa corda per saltare smart memorizza mille set di salti andando ad analizzare le performance attraverso l’app sincronizzata. La ricarica dura due ore per 45 ore di utilizzo e la lunghezza è regolabile, rendendola ideale per tutte le altezze.

Bilancia smart : le bilance smart sono in giro già da un po' di tempo e ce n'è per tutti i gusti, più costose e in grado di analizzare fino al più insignificante dettaglio sul peso e più economiche, che forniscono comunque tutti i dati necessari per chi sta perdendo massa grassa e acquistando massa magra. Un regalo sicuramente super apprezzato per coloro che ancora non ce l'hanno!

Cerchietto smart per la meditazione : per quelli che amano meditare esiste un cerchietto apposito che aiuta a concentrarsi sul famoso "qui e ora" che si ricerca meditando. Concentrarsi sul proprio respiro e sul proprio corpo non è sempre facile, i pensieri si perdono tra le preoccupazioni quotidiane e questa è la primissima difficoltà di chi medita. Grazie al cerchietto, da indossare sulla nuca, si ricevono feedback in tempo reale dell'analisi cerebrale. Si tratta di uno strumento che guida attraverso la meditazione trasformando gli stati d'animo che percepisce in suoni della natura che riportano alla concentrazione. L'applicazione collegata tiene traccia dei miglioramenti.

Fitness tracker : conteggio passi, calorie, attività fisica, battito cardiaco e monitoraggio del sonno: ormai i tracker si sono evoluti e hanno un display grande e luminoso che ricorda in tutto e per tutto uno smartwatch. Se ne trovano di tutti i tipi, dai più costosi ai più economici, e la bella figura è assicurata.

Guanti touch: ideali per i runner in inverno, i guanti termici sono un altro di quegli accessori che sono già in giro da un po'. Se la persona a cui state pensando non li possiede e pratica attività sportiva all'aperto in inverno utilizzando fitness tracker li apprezzerà senza ombra di dubbio! Ideali per consultare con facilità qualsiasi dispositivo touch senza doversi fermare nemmeno un istante.

e laè in pieno svolgimento. Tutti coloro che hanno amici, familiari, fidanzati e fidanzate che amano il fitness sono alla disperata ricerca di un regalo. Di idee ce ne sono tante ma, spesso e volentieri, sono fuori portata. Vediamo allora insiemeche sia un po’ alla portata di tutti a seconda delle marche scelte.Dal tappetino smart (e non) per lo yoga alle cuffiette senza fili, ci sono moltissimi gingilli tecnologici che possono essere il regalo perfetto per i vostri cari che amano tenersi in forma., quelli che senza esercizio fisico proprio non ci sanno stare, saranno molto contenti di ricevere e usare durante le feste natalizie - per smaltire manicaretti e pandori - uno di questi accessori fitness.