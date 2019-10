A scuola si impara giocando: torna Mineclass per portare Minecraft in classe

I primi passi interattivi nella scuola con Minecraft

I vantaggi didattici nell’uso di Minecraft

Ilin occasione della, evento dedicato al mondo della scuola e dell’insegnamento, è stato promosso per la seconda volta il progetto, un programma di formazione rivolto ai docenti che desiderano introdurreIn particolare, all'interno di Mineclass, il progetto nuovo che è stato inaugurato è, nato dalla rinnovatal’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.Torna per il secondo anno consecutivo Mineclass, il programma didattico interattivo a cui alla scorsa edizione hanno aderitoin tutta Italia. Il gioco è finalizzato allo sviluppo della creatività, della collaborazione e del problem-solving.Tutti i docenti di scuole di ogni ordine e grado potranno infatti accedere allae disporre di lezioni teoriche e tutorial descrittivi diretti a dare indicazioni supertinenti rispetto ai programmi delle classi ma che allo stesso tempo sappiano anche giovarsi di questo strumento di ausilio della didattica per ampliare ed arricchire le frontiere dell'insegnamento.Inoltre da quest’anno nel progetto interattivo acquista importanza anche l’grazie all’introduzione di una sezione dedicata al Social Emotional Learning, utile per laanche all’interno delle aule scolastiche.In base ai risultati ottenuti nei tre anni della sperimentazione di Minecraft, secondo il presidente di Indire Giovanni Biondi, introdurre un gioco interattivo nella didattica aiuta gli studenti aDello stesso parere è anche Francesco Del Sole, Direttore Education di Microsoft Italia, che sottolinea inoltre come siadal momento che il nostro Paese non riesce a soddisfare la ricerca nel mondo del lavoro di determinate figure professionali dotate diUn programma didattico che dunque sappia porre al centro della formazione l’acquisizione diè sentita come una necessità urgente e di primaria importanza.Se da una parte quindi con orgoglio il direttore identifica in questo progetto un traguardo significativo, affermando che ‘Mineclass è il progetto di formazione più ampio mai realizzato con Minecraft: Education Edition’, dall'altra però l’obiettivo a cui i ricercatori aspirano è quello di diffondersi sempre più nel mondo dell’istruzione e della scuola, raggiungendo i consensi di quanti più docenti e studenti possibili.