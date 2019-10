Microsoft: a Didacta 2019 si punta su Minecraft: Education Edition

I partners

Durante, la manifestazione svoltasi a Firenze dedicata al mondo della scuola e della formazione, Microsoft ha evidenziato l'importanza di affiliarsi a partner importanti che contribuiscano a far essere la tecnologia sempre più presente nel mondo scolastico. Di questi partner in fiera ne erano presenti circa una ventina, ognuno con il suo stand dove ragazzi e docenti hanno potuto avvicinarsi all'apprendimento usufruendo della tecnologia.Tra i più importanti ci sono, che organizza sessioni di formazione all'interno delle scuole dove si utilizza il notebook Surface A2S, con a bordo già preinstallato Office 365, Windows 10 e Minecraft: Education Edition e, che a Didacta, ha organizzato un percorso chiuso che ha messo in evidenza alcune funzioni di Office 365 come la Verifica di Accessibilità, la Dettatura e altre interessanti funzionalità che hanno lo scopo di diminuire le distrazioni dello studente e contemporaneamente aumentarne la produttività.Particolarmente importante è stato il rinnovo della partnership con Indire, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Tale partnership ha portato al progetto, vale a dire la sperimentazione di Minecraft: Education Edition nelle scuole italiane. Si tratta di una versione di Minecraft sviluppata appositamente per essere utilizzata nelle scuole, con all'interno una serie di tutorial e funzionalità di gioco che sfruttano il motore di gioco del famoso videogame adattandolo all'apprendimento. Lo scorso anno il progetto Mineclass ha visto la partecipazione diin tutta Italia e il coinvolgimento di circa, quest'anno inoltre, per la prima volta, sarà introdotto all'interno della formazione, grazie alla collaborazione con Perlab, un modulo dedicato al, quell'approccio utile per aiutare gli studenti a saper gestire le proprie emozioni in contesti sociali come quello di un'aula scolastica.A Didacta abbiamo incontrato, che ha evidenziato la presenza di Microsoft a Didacta 2019.per avviare dei corsi di formazione di Office 365 in tutte le province della regione. A livello didattico Office 365 è uno strumento straordinario, che tra le sue funzionalità permette di avere i sottotitoli in Power Point in tutte le lingue del mondo in tempo reale e sfrutta la lettura immersiva, che migliora l'esperienza di lettura dello studente e consente una maggiore accessibilità e comprensione di ogni testo. oltre a molte altre naturalmente. Ci sta molto a cuore anche l'approfondimento dello studio dell'Intelligenza Artificiale nelle scuole, a tal proposito Microsoft ha un programma chiamato AI School.