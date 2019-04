Fortnite nel mondo reale su un'isola privata: il progetto di un milionario misterioso

E’ recente la notizia che vede un eccentrico Milionario come finanziatore di un progetto per rendere reale il gioco del momento: Fortnite. Il gioco della Epic Game che ha scalato i cuori di grandi e piccoli videogiocatori ha ispirato e sta continuando a ispirare gadget, tributi, imitazioni, e in questo caso persino versioni nella vita reale.

Infatti se da poco sono finalmente disponibili i Funko POP! raffiguranti tutte le varie skin di Fortnite, ecco che ora il videogioco di tendenza sbarca su una vera e propria isola!

Fortnite come Battle Royale: partecipanti su un’isola deserta per una sfida all’ultimo sangue

Milionario vuole avviare un Battle Royale sulla sua isola privata: aperte le candidature

L’idea del folle Milionario è quella diper installarci sopra un vero e proprio, o arena, predisposto proprio al. La battle royale è un concept che si basa sull’idea dellain un tutti contro tutti, su un territorio limitato e che si restringe per costringere a combattere i giocatori tra loro,Questo concept, oltre che essere la modalità di successo del gioco di Fortnite, non è un concetto del tutto nuovo, infatti negli ultimi anni questa idea è passata da, dalla saga di successoad altri giochi di successo come. Ed è proprio questa l’idea alla base del nuovo gioco proposto dal Milionario sulla rivista di lusso Hushhush Il progetto è quello di rendere questo evento un vero e proprio, se la prima avrà abbastanza successo. I giocatori saranno dotati die di, e con queste attrezzature si dovranno, 12 ore al giorno e l’ultimo che resterà in piedi alla fine del tempo,. Per ora l’annuncio sul sito Magazine Hushhush è rivolto a chi è interessato a lavorare alla, e i candidati che verranno scelti dovranno lavorare per sei settimane a, per un totale di 45mila sterline.E tu vorresti candidarti o partecipare al gioco?