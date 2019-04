‘Cybercity Chronicles’: quando videogiochi e didattica si fondono!

Arriva 'Cybercity Chronicles', un videogioco ‘didattico’ ambientato nel cyberspazio, creato per "guidare" i ragazzi in una realtà sempre più digitalizzata.

Al lancio dell’app, avvenuto il 16 aprile nell’Istituto Comprensivo Regina Margherita, hanno partecipato anche Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, Lucilla Sioli, Direttrice per l’intelligenza artificiale e l’industria digitale della Commissione Europea e Marco Saletta, Presidente dell’Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani (AESVI).









‘Cybercity Chronicles’: un’app di gioco per salvaguardare la ‘libertà digitale’ dei giovani

Questo è proprio ciò che il, in collaborazione con ile con ilha voluto realizzare con il lancio del primo videogioco nato proprio con questo scopo: il. Perché anche la scuola deve adattarsi ai continui cambiamenti dei nostri giorni, sempre piùAttraverso questo progetto, infatti, il nostro Paese ha perfettamente accolto la sfida lanciata dalla Commissione Europea a tutti i Paesi membri di ‘promuovere, al fine di stimolare gli alunni ad un atteggiamento più critico rispetto ai contenuti dei social e della rete’.L’, rivolta per lo più agli studenti delle scuole superiori di primo grado (le scuole medie), ènei principalie giocabile attraverso lecon sistemi operativi adeguati a supportarla.

Un’esperienza di gioco interattiva tra classicità e modernità

Laha dato vita a un'app che rappresenta un’esperienza di gioco impostata sulla, ovvero un genere di narrazione che rimanda all’antichità e ai, in particolare a quello die del, le cui storie sono inserite in ‘’.Loche fa da sfondo alle vicende dei protagonisti è rappresentato dall'immaginaria di, un nome provocatorio che intende far presagire quanto la tecnologia in questa cittadina abbia mutato anche lo stile di vita dei cittadini stessi.I giocatori sono infatti chiamati ad indossare i panni dei protagonisti, appartenenti alche con l’aiuto della(Artificial Intelligence & Augmented Neural Network Assistant) contrastano i piani malvagi dell’antagonista, detrattore della libertà digitale comune,, criminale divenuto governatore della città stessa.Attraverso la risoluzione interattiva dicon nemici coni giocatori dovranno riuscire a districarsi tra le minacce e i rischi disseminati fra i vicoli diAll’interno del gioco inoltre è presente anche un piccolochiamato ‘’, finalizzato a chiarire agli studenti espressioni e termini attinti dal mondo della cybersecurity, usati nel videogioco: ‘L'obiettivo di Cybercity Chronicles è, infatti, quello di creare: ‘far appassionare il giocatore al videogioco, coinvolgendolo nell’avventura e trasmettendogli nozioni ed informazioni utili alla sua’.

La campagna ‘Be Aware. Be Digital’!

Loche è alla base di questo lavoro è racchiuso nei due imperativi ‘’, (‘Sii consapevole. Sii digitale’) che rappresentanoper richiamare studenti, professori e famiglie all’L’idea fondamentale di cui il videogioco si fa promotore è quella di sensibilizzare i giovani ad una ‘’ consapevole nell’infinito spazio in cui si muovono nel Web: ‘Vorremmo che fossero ancor più liberi da condizionamenti esterni, liberi di sapere, di proteggere i propri dati, di scegliere il proprio futuro. Ma per essere davvero liberi bisogna saper usare la testa, bisogna saper distinguere le opportunità dai rischi, perché spesso siamo noi stessi il pericolo peggiore per i nostri dati, siamo noi a rendere, involontariamente, vulnerabili le nostre informazioni personali’.