Boom di consumo Rete per i giochi online: ecco quelli che "rubano" più banda

Coronavirus: i giochi con il boom di connessioni

Fifa 20 , videogioco di calcio, sviluppato da EA Sports, disponibile per PlayStation 4, Xbox one, Microsoft Windows e Nintendo Switch

, videogioco di calcio, sviluppato da EA Sports, disponibile per PlayStation 4, Xbox one, Microsoft Windows e Nintendo Switch Nba 2k20 , videogioco di pallacanestro della serie NBA 2K, successore di NBA 2K19 disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, e Nintendo Switch

, videogioco di pallacanestro della serie NBA 2K, successore di NBA 2K19 disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, e Nintendo Switch F1 2019, videogioco di guida, sviluppato e pubblicato da Codemasters

Plague: nuova modalità del videogioco per il Covid-19

In questiè inevitabile per tutti cercare svago attraverso la rete, non stupisce quindi che siano stati registrati deiAlla base, però, non solo la didattica a distanza, che vede impegnanti migliaia di studenti e docenti, e lo smartworking sempre più utilizzato dalle aziende ma, secondo delle rilevazioni effettuate da Telecom, l’incremento dell’uso della banda è dovuto soprattutto aiEcco quali sono quelli che stanno ‘ingolfando’ la rete.L’amministratore delegato di Tim,, ha spiegato: “Abbiamo registrato unsulla nostra rete nazionale, con un grosso contributo dato dai giochi online come Fortnite.” La connessione peggiora, dunque, quando ad esempioil file di aggiornamento che può arrivare anche a 25 giga.Curioso di sapere quali sono i giochi più scaricati in questo periodo di quarantena? Eccoli:Negli ultimi giorni, inoltre, c’è stato un incremento esponenziale di vendite di, un controler speciale della console Nintendo Switch, utilizzato per fare esercizi motori in casa.Impossibile poi in questi giorni non parlare diSi tratta di un videogioco di strategia e di simulazione che ha l'obiettivo di distruggere l'intera popolazione mondiale con un'epidemia prima che venga trovata una cura. Vi dice qualcosa? Ebbene proprio questo videogioco ha introdotto una nuova modalità per salvare la Terra. Il team di sviluppatori sta lavorando in collaborazione con esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e rappresenta una vera e propria risposta all’emergenza coronavirus. La, software house di Plague Inc., ha anche comunicato che gli sviluppatori hanno donatoalla causa, divisi equamente tra la Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e il fondo di solidarietà internazionale dell’OMS.