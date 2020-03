Distantimauniti: cucina, fitness, beauty. Tutto quello che puoi fare a casa grazie a YouTube

#distantimauniti, l’iniziativa per stare insieme anche in isolamento

Cucina, fitness, beauty e tanto altro: tutto quello che puoi imparare insieme ai tuoi YouTuber preferiti

I creator di YouTube che partecipano a #distantimauniti

Su Skuola.net i video degli YouTuber per #distantimauniti

Stare a casa in questi giorni di emergenza non è solo una necessità, ma anche unrichiesto a tutti. E anche noisiamo pronti a portarlo avanti. Sì, ma diciamoci la verità: senza scuole, università, palestre e tutto il resto...! Dopo aver seguito la lezione online, recuperato tutte le puntate delle nostre serie Tv preferite (ma anche quelle odiate, a questo punto), aver ascoltato l’intera discografia degli artisti del momento (ma anche quelli fino agli anni ‘60, perché no) e finito l’intera saga di Harry Potter per la 101esima volta (mettiamoci anche Twilight, Divergent e Hunger Games), la noia è lì che ci guarda da dietro la porta della camera.Per tenerla lontana, è venuto il momento diPer qualsiasi nuova attività,Anche semplicemente per chi vuole divertirsi un po’ e sentirsi meno “isolato”, in compagnia dei creators più amati. Tanto più che, l’iniziativa voluta dalSe ti stai chiedendo di cosa si tratta, te lo spieghiamo subito.è l'iniziativa istituzionale del Governo, in particolare, come detto, del, per fronteggiare insieme. L’intento è quello di unirci e sentirci meno soli, anche grazie agli strumenti che abbiamo a disposizione: come, ad esempio. Tra le realtà che hanno aderito alla campagna, - dal mondo dello sport a quello dell’informazione e dell’intrattenimento, fino ai maggiori social network - non potevano mancare molti fra glipiù seguiti per mandare un messaggio molto chiaro: ora siamo distanti, ma se ci aiutiamo a vicenda in questo momento, torneremo insieme ancora più uniti. Ed ecco che quindi i varisi stanno cimentando in tutorial e idee originali per aiutarci a passare il tempo coltivando. Per farci scoprire che la nostra casa può trasformarsiCome sfruttare queste interminabili ore a disposizione per migliorarci, anziché farci prendere dalla pigrizia e dal conseguente stato di abbandono psicofisico?, che proprio attraverso il loro modo di comunicare e i format che conosciamo molto bene, ci porteranno alla scoperta di nuovi mondi per il nostro benessere. Qualche esempio? Istruttori e allenatori ci aiuteranno a tenerci in forma con; gli esperti del mondo del Food ci insegneranno; i professionisti del mondo della cosmetica e Beauty ci mostreranno. Ma ci sarà spazio anche per, sempre dalla voce dei protagonisti più amati.Bene, ora che sappiamo di questa iniziativa, non vediamo l’ora di catapultarci super partecipare. Sì… aspetta… ma come? Semplicissimo: coloro che hanno deciso di appoggiare la causa realizzeranno i propri video utilizzando, concludendo il video col saluto virtuale e con il messaggio di responsabilità e prevenzione della campagna. Noi possiamo aiutarli (e aiutarci) condividendo il più possibile questi contenuti o creandone noi stessi sui socialLa lista degli YouTuber confermati è in via di definizione e siamo certi che si allungherà sempredi più. Tuttavia grazie alla playlist dedicata , non perderemo nessuno di questi contenuti pensati apposta per i ragazzi che sono a casa. Se sei curioso, ecco un paio di esempi qui per te.Hai sempre voluto diventare un pittore o una pittrice ma, onestamente, hai qualche difficoltà a capire da dove si inizia? Conpuoi scoprire come. O meglio, lei ci mette così poco. Tu forse avrai bisogno di fare un po’ di pratica, ma tanto stasera non puoi uscire…A proposito di uscire. Sappiamo che si può farlo per reali necessità lavorative, di salute o di sussistenza. Ma comunque ai supermercati c’è sempre tanta fila per poter garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Quindi forse se i tuoi hanno dimenticato il pane e cercano un volontario per andarlo a prendere, ti conviene impararlo a fare conNoi di, che siamo sempre dalla parte dei ragazzi, non potevamo non aderire: anche noi ci siamo e diamo sostegno a tutti i giovani costretti a rimanere a casa, aiutandoli a combattere la noia e la solitudine creando. Siamo quindi orgogliosi di supportare i contenuti realizzati dagli YouTuber per l’iniziativa: per questo i loro video verranno trasmessi su Skuola.net nel momento di maggiore afflusso,. L’amplificazione dei messaggi proseguirà poi sui social, attraverso un ricco palinsesto di pubblicazioni di video, stories e meme. Seguili e seguici!