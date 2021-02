Safer Internet Day: #AnInternetWeTrust, segui l'evento di Telefono Azzurro

#AnInternetWeTrust, l'evento di Telefono Azzurro: in cosa consiste e perché è importante

, una delle principali associazioni in Italia attive per l’ascolto dei più piccoli e per la tutela del loro benessere psicofisico, ha lanciato nei giorni scorsi l’evento intitolato “” che partiràL’evento concentrerà su, un tema che nell’ultimo anno si è rivelato fondamentale ed estremamente urgente per educare all’, schivando tutti i rischi connessi al suo utilizzo.Per assistere i più giovani che si sono trovati costretti ad implementare l’uso dei mezzi digitali anche nella didattica a distanza, Telefono Azzurro ha fondato lache vuole rappresentare “un innovativo strumento di formazione e informazione”, dedicato non solo ai ragazzi, ma anche ai genitori e ai docenti per aiutarli ad “”.In occasione del. L’evento si svilupperà in in due giorni in cui sarà centraleI ragazzi potranno infatti intervenire attivamente manifestando i propri dubbi e ponendo le proprie domande adche saranno chiamati a rispondere e a dare il proprio contributo nella divulgazione dell’educazione in questo ambito.Il mondo del web infatti espone gli utenti a rischi ed ad insidie che se non riconosciute possono causare seri danni psicologici soprattutto fra i più giovani: abusi sessuali, revenge porn, cyberbullismo, grooming, visione di contenuti inappropriati e fake news sono i principali pericoli a cui gli adolescenti si espongono ogni giorno su internet, spesso in maniera inconsapevole.L’era delinoltre ha costretto tutto il mondo a ricorrere maggiormente all’uso del sistema digitale,: il Consiglio d’Europa ha infatti annunciato la preoccupante(+725,000 rispetto al 2019) e dei materiali pedopornografici online.Anche Telefono Azzurro conferma questa preoccupante tendenza generale, contando 222 casi di adolescenti che nel 2020 si sono rivolti alper ricevere aiuto su problematiche legate all’uso eccessivo del web: “Il 30% di questi ragazzi ha riferito anche sofferenze legate alla salute mentale tra cui paura, ansia e fobie (23%), atti autolesivi (13%), ideazione suicidaria (13%), depressione (8%) e tentativi di suicidio (5%)”.A conferma di questi dati anche ilsi è occupato di 121 casi che hanno denunciato pericoli connessi all’uso del digitale: “cyberbullismo (20%), grooming (17.9%), pedopornografia online (17%) e sexting (16%)”.All’, organizzato da Telefono Azzurro, che ha avuto luogohanno partecipatoPer questosaranno invece, e tra questiL’evento sarà disponibile online sul sito www.azzurro.it , ma sarà anche trasmesso daiche hanno aderito a tale iniziativa tra cui Rai, Sky, Ansa, La Repubblica, Avvenire e Vita.” è il titolo delche sarà portato avanti dalla. Quest’ultima rappresenta infatti “il portale di Telefono Azzurro che intende rappresentareal fine di sensibilizzare e formare gli adulti e tutta la comunità educante sui rischi e le opportunità del digitale, nonché sui temi della tutela e della protezione dell’infanzia, garantendo contenuti di qualità inseriti in un modello condiviso e validato e in linea con i più innovativi approcci internazionali”.Per questo, i suoi programmi di formazione sono pensati per coinvolgere non solo docenti e studenti, ma anche tutte quelle importanti “professionalità e componenti della società civile che interagiscono quotidianamente con bambini e adolescenti” per aiutarli ad un uso sicuro di internet.Lasi propone dunque di essere, divenuta ormai parte integrante della materia di studio, ormai obbligatoria nell'offerta formativa di tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.