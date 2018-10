Black Friday 2018, quando è e chi aderisce

Cos'è il Black Friday e quando ha luogo in Italia? Che tipo di offerte si trovano e in quali modi si possono beccare quelle più vantaggiose?

Anche se è arrivato nel nostro paese relativamente da poco, il Black Friday ha una tradizione abbastanza lunga. Questo venerdì cambia ogni anno ed è il giorno successivo alla festa americana del Ringraziamento che, come vuole la tradizione, dà il via alla stagione degli acquisti natalizi con una serie di sconti e promozioni.

Da un punto di vista prettamente commerciale è una giornata molto importante, in quanto permette di analizzare la capacità di spesa dei consumatori, dando una misura più precisa dello stato generale dell'economia reale. Negli Stati Uniti, in particolare, le promozioni non riguardano solamente l'e-commerce, ma anche i negozi fisici. Per dare una misura di quanto questa giornata sia sentita dagli americani, solo nel 2013 nel corso delle 24 ore del Black Friday vennero spesi ben 57,4 miliardi di dollari e a partecipare furono 80 milioni di persone. Tutti questi, nella stessa giornata, avevano effettuato almeno un acquisto.



Black Friday 2018 in Italia: come funziona, chi aderisce e come seguire le offerte

Il Black Friday è lo stesso venerdì in tutti i paesi del mondo che aderiscono. Quest'anno si tratta di, il giorno successivo al giovedì della Festa del Ringraziamento. Come fare per accaparrarsi le offerte migliori? Stare al pc! Bisogna essere pronti già a partire da 00.01. Fino alle 23.59 sarà possibile acquistare moltissimi prodotti di ogni genere a. E attenzione anche a, il. Sempre nella stessa fascia oraria vi converrà stare incollati al computer per comprare prodotti tecnologici a prezzi stracciatissimi.

Ecco chi aderisce al Black Friday 2018 in Italia e come seguire le offerte su ognuno di questi siti: