Black Friday e Cyber Monday 2018: occasioni e differenze

E dopo tanta attesa ecco che il giorno designato per lo shopping sfrenato a prezzi ribassati è finalmente arrivato. Stiamo ovviamente parlando del Black Friday 2018, che già da ora inizia a imperversare sul web con centinaia di offerte a percentuali di sconti sempre più alte. E insieme a questo bramato evento arriverà anche il Cyber Monday all'inizio della prossima settimana. Andiamo insieme a vedere tutte le occasioni che questa combo può regalare.





Il Black Friday: aggiornamenti e occasioni

Ma quand’è di preciso il Black Friday e quanto dura?

Cyber Monday e Black Friday: cosa cambia?

Black Friday e Cyber Monday: come e cosa si compra?

Il venerdì nero, di anno in anno,come giorno prediletto per fare shopping online. L’Italia occupain tutto il mondo per persone che aspettano con più impazienza questa ricorrenza, almeno questo è quanto riportato dal sito Semrush , piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online. E' dunque palesee poi la successiva adesione che questa giornata di compere ha all'interno del nostro mercato. E quindi sono sempre di più anche i negozi, i siti e le aziende che stanno facendo di questa giornata una vera e propriada attendere con curiosità ogni anno. Il Black Friday offre la possibilità di acquistare, di qualsiasi tipo di categoria, dei negozi che aderiscono a questa giornata di saldi, aQuest’anno il venerdì nero è il, ovvero l’ultimo venerdì del mese di novembre, data dettata dalla sua caduta, ogni anno, esattamente il giorno dopo il giorno del Ringraziamento, che si festeggia l’ultimo mercoledì di novembre.Mentre; ovviamente intendiamo la durata degli sconti dedicati a quel giorno, che potrebbero protrarsi anche una volta finite le ventiquattro ore. Infatti molte catene, come Amazon, Mediaworld, Euronics, H&M e Ikea propongono ai loro utenti sconti che vanno anche. Amazon ha iniziato le sue offerte questo lunedì e le chiuderà il prossimo, proprio in concomitanza con ilCosa cambia esattamente tra Black Friday e Cyber Monday, le due grandi giornate di shopping, sia online che in negozio? Essenzialmenteche l’utente può trovare a prezzi scontati: mentre il Black Friday è un evento più generico che coinvolge molteplici tipi di oggetti in saldo, dall'abbigliamento ai prodotti multimediali,. Ecco perché se la missione di questi saldi 2018 è quella di comprare un nuovo televisore, ad esempio, e non siete rimasti convinti dalle proposte che avete avuto sottocchio durante il lunedì nero, non dovete andare nel panico. Infatti sarà sufficiente aspettare un paio di giorni eche speravate al prezzo più basso possibile.Moltissimi sono gli utenti che aspettano con ansia queste giornate di sconti. I più lungimiranti già nelle settimane precedentiper non arrivare impreparati a questi attesi saldi. Infatti segnare i prezzi non scontati di ciò che interessa, farsi un giro su più siti, assicurarsi di aver segnato bene le date di inizio degli sconti per ciascun sito, ricordiamo che ogni sito può far iniziare i suoi sconti in momenti diversi rispetto agli altri, è senz'altro d’aiuto. E quindi coloro che amano fare acquisti sensati,. In Italia il maggior interesse dimostrato per i prodotti che possono essere venduti durante il Black Friday è rivolto in particolar modo a: iphone, ps4, tv, voli, xbox, scarpe, Nintendo switch e abbigliamento.E’ interessante vedere anche come il resto del mondo sta attendendo il venerdì nero, constatando che la situazione: oltre al fatto che quest’anno tutti vogliono accaparrarsi una console, dati i nuovi titoli di videogames in uscita che stanno incuriosendo moltissimo i giovani e non solo, la gran parte delle persone vuole comprare qualche gadget di Apple, anche se principalmente si è interessati non solo agli smartphone ma anche agli Apple watch e laptop sempre firmati dalla mela con il morso.