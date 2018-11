Black Friday 2018 su Ryanair: come funziona

Dalla mezzanotte del 23 novembre tutti pronti per cercare di accaparrarsi le offerte migliori. Quest’anno non sarà interessato solo il settore tecnologico o dell’abbigliamento, ma Ryanair, il colosso dei voli low-cost ha già annunciato il suo Venerdì Nero da urlo. Infatti se nel 2017 le offerte per i voli durante il Black Friday arrivavano al 20% di sconto, con voli a partire da 19.99 euro, quest’anno la compagnia promette sconti ancora maggiori per ben 24 ore consecutive. Ma non finisce qui, infatti per chi dovesse perdere le offerte del 23 novembre, Ryanair ha una soluzione, scopriamo insieme di cosa si tratta.





Black Friday 2018: Ryanair ancora più low cost

La compagnia aerea irlandeseper il Black Friday e ha promesso sconti migliori dell’anno scorso. Inoltre le offerte non saranno confinate alle ventiquattro ore del 23 novembre 2018, ma prevederanno. Ecco infatti cosa si legge sul sito: “Le offerte Black Friday sono eccezionali. Ma abbiamo così tanti voli in offerta che un giorno non è sufficiente. Ecco perché abbiamo programmato una settimana di spettacolari saldi Black Friday! Dal 20 al 26 novembre, in occasione dei saldi Black Friday, abbiamo una nuova offerta di voli ogni giorno. I voli saranno acquistabili per viaggi compresi tra dicembre 2017 e giugno 2018, a seconda dell’offerta. Ma devi fare in fretta, queste offerte sono da prendere al volo.”Non è escluso che altre compagnie aeree usino il Black Friday per lanciare offerte vantaggiose ai loro utenti, quindi tenete d’occhio anche i siti di