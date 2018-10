Black Friday 2018 su Amazon: come funziona

Come funziona il Black Friday su Amazon? Vediamolo insieme. Intanto ricordiamo che il Black Friday cade l'ultimo venerdì di ogni novembre, il giorno successivo al Ringraziamento (festa americana). Se volete prendervi un nuovo smartphone o aspettate l'occasione giusta per acquistare quell'orologio che vi piace tanto, comincia il conto alla rovescia!

Con questo evento si dà il via agli acquisti natalizi e, soprattutto chi è appassionato di acquisti online, può fare davvero ottimi affari. Pensate che gli sconti possono arrivare anche fino al 70% e, per questo, l'Amazon Black Friday sta diventando, di anno in anno, una vera e propria ricorrenza!

Guardando meglio, gli sconti di Amazon non si limitano solo al Black Friday e al Cyber Monday (il lunedì successivo al Black Friday), ma durano tutta la settimana. Gli affari migliori? Si possono trovare elettrodomestici, apparecchi elettronici e giochi ma anche viaggi, prodotti di bellezza e di moda a prezzi vantaggiosi.

Come nasce il Black Friday?

Come funziona il Black Friday di Amazon?

Black Friday 2018: come si fanno i veri affari su Amazon

Black friday Amazon: questi sconti sono reali?

Il Black Friday ha origine neglistatunitensi grazie all'idea di Macy's, catena di negozi che effettuò una serie di grandi sconti per dare il via allo shopping natalizio a beneficio dei conti dell'azienda, che sarebbero saliti velocemente. A partire dagli, poi, il fenomeno ha preso sempre più piede, arrivando poi a diffondersi anche nei paesi europei. In, in particolare, qualche negozio – sia quelli di quartiere che le grandi catene – propone, ma l'idea del Black Friday è particolarmente legata agli. Amazon, in questo senso, è il colosso che ha portato l'evento in Italia, proponendo sconti anche molto consistenti su una vasta gamma di prodotti acquistabili online sul loro sito.Il Black Friday di quest'anno saràe l'occasione sarà ottima per cominciare a pensare ai primi regali di Natale, soprattutto se volete prendere qualcosa di grosso per mamma e papà o, perché no, per voi stessi! Potrete avere sconti anche fino al 70% dal prezzo di partenza. Su Amazon, cioè si possono sfruttare per un lasso di tempo ben preciso, solitamente qualche ora. Bisogna quindi essere rapidi a comprare ciò che si desidera, prima che finisca il tempo a disposizione (o anche i)!Le offerte relative al Black Friday cominceranno ufficialmente già a partire(con qualche articolo scontato, in vero, già a partire da). Questa settimana di sconti mira a far crescere le aspettative sia per il Black Friday che per il Cyber Monday, così da mantenere tutti sull'attenti. Il(lunedì cibernetico) è il giorno ideale per comprare prodotti qualie altri prodotti elettronici su Amazon. Quest'anno saràCome faresu Amazon in occasione del Black Friday? Quando scocca latra giovedì 22 novembre e venerdì 23 novembre, bisogna già essere pronti! A partire da qual momento moltissimi degli articoli su Amazon andranno in sconto e tutto il sito ospiteràe richiami a questa giornata di prezzi stracciati, invitando a rimanere aggiornati sulle ultime offerte. Rimanere al passo non è semplice, ma con qualchepotrete ottenere il prodotto che volete al miglior prezzo possibile. Sarà importante esseree agire in modo pratico non solo per aggirare il limite di tempo (considerato anche che molti articoli rimarranno in sconto per tutte le 24 ore) quanto per evitare di farveli soffiare dal altre persone, col rischio di trovare ilquando andrete a cliccare per completare l'acquisto!Il segreto per rimanere al passo? Selezionare i prodotti che desiderate e metterli tra igià nei giorni precedenti al Black Friday, così da poter facilmenterelativi, e navigare su Amazon sfruttando le. La pagine dedicate raccolgono le offerte per sconto e durata (non con un preciso ordine di categoria, però). Questo modo di fare shopping può essere perfetto per i regali di Natale: non avete idee, Amazon vi suggerisce in sconto prodotti ai quali, magari, non avevate nemmeno pensato!La risposta è. Lo sconto solitamente è aggiuntivo al prezzo di un articolo che, essendo su Amazon, è già di per sé scontato. Un esempio? Articoli che solitamente sono proposti con un 15% o un 20% di sconto, vengono messi al. Sicuro è che Amazon guadagna di meno durante queste vendite promozionali e molti articoli vengono addirittura vendutipur di scatenare attenzione attorno all'evento e creare maggiori volumi di vendita.E se un articolo non piace? Niente paura, ledi Amazon non cambiano per il Black Friday. La regola, quindi, rimane la stessa: se l'acquisto non fosse di vostro gradimento, avrete la possibilità di effettuare il reso entroin maniera gratuita, senza le spese del corriere, che arriverà gratuitamente a casa vostra per ritirare il pacco. Per il rimborso dei soldi si attende, in genere, tra le 24 e le 48 ore.