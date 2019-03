Alla scoperta del 5G: cosa sapere sull'innovazione che cambierà il mondo

Tra le più importanti novità tecnologiche di quest’anno vi è sicuramente il 5G. Questa innovazione sembra destinata a cambiare sia la vita di ciascun individuo, che il mondo dei dispositivi elettronici. Scopriamo cosa è il 5g e quali sono le sue funzionalità.

Che cos’è il 5G?

5G: come funziona?

5G: quando arriverà?

Il dibattito attorno al 5G: è pericoloso?

Il terminesta per quinta generazione, esso intende connettere ad altissima velocità qualunque cosa tentando di rendere realtà progetti come le. Esso sarà caratterizzato da un’e da una. Questa innovazione da un lato permette ai professionisti di ampliare le loro possibilità di sviluppo, dall’altro consente agli utenti di vedere film o eventi sportivi ad altissima definizione anche con il proprio dispositivo mobile.Se la banda di picco che unapassa, oggi, è di, con ilriuscirà a passarne. Esso sarà in grado di permettere la connessione di oltre. La latenza non dovrà oltrepassare i. Il trasferimento dei dati dovrà essereinper ogni individuo connesso.Le grandi aziende hanno accolto con interesse questa nuova importante innovazione e stanno cercando di far si che essa sia pronta il prima possibile. Alcune importanti compagnie la stanno già sperimentando, tuttavia, la data di lancio del progetto dovrebbe essere nel, anche se c’è chi ritiene che si possa anticipare ulteriormente i tempi.Come per ogni novità, si è creato un interessante dibattito su questa nuova tecnologia. Da un lato vi è chi sostiene che sarà positiva, dal momento che permetterà non solo ai dispositivi mobili di navigare più rapidamente, ma consentirà anche alle città del futuro di gestire tutto con maggiore facilità. Ad esempio, le auto con guida autonoma avranno enormi vantaggi, ottenendo importanti passi avanti per la sicurezza dei guidatori. Il colosso di, appare molto fiducioso su questa innovazione, ritenendo che essa potrà aiutare la realtà virtuale a crescere e a svilupparsi. Dall’altro lato, c'è chi appare scettico riguardo a questa tecnologia. Alcuni sono allertati della possibilità che possa invadere la privacy delle persone, che può essere in pericolo se ilpermette di collegare ogni cosa. Un ulteriore rischio è quello di aumentare il gap tra i paesi più e quelli meno ricchi nel globo e quindi di conseguenza aumentare anche la povertà nel mondo. Non solo: non mancano teorie di chi crede che il 5G possa essere utilizzato per "spiare" istituzioni e aziende, compromettendo gli equilibri tra le nazioni.