Prof per un giorno: 7 inaspettati VIP in cattedra all'università

Molte Università hanno accolto le nuove sfide nel campo della comunicazione e dei nuovi media dando voce proprio ai personaggi simbolo dell'era dei social: tutti parlano dell'evento alla IULM di Milano che ha visto protagonista Giulia De Lellis, e non sono mancate polemiche e commenti.

In effetti fino a pochi anni fa, venivano invitati solo personaggi di spicco nella cultura; oggi invece è sempre più di frequente la tendenza degli atenei a promuovere eventi che trattino di questi temi che ruotano intorno ai social e alle imprese digitali. Ecco quindi alcuni volti famosi che seguiamo quotidianamente sul nostro feed di Instagram, su YouTube o nei nostri programmi Tv preferiti, e che non ci aspetteremmo di vedere in veste di ‘docenti per un giorno’!

Giulia De Lellis alla IULM di Milano

Chiara Nasti all’Università di Capua

Chiara Ferragni all’Università di Harvard

Enrico Brignano all’Università di Roma ‘Tor Vergata’

Fedez alla LUISS-Guido Carli di Roma

Mariano Di Vaio all’Università per stranieri di Perugia

The Jackal all’Università di Perugia

Per chi non lo sapesse ancora, Giulia De Lellis - personaggio nato con ‘Uomini e Donne’ e famosa per aver partecipato al reality ‘Grande Fratello Vip’, nonché influencer da 3 milioni di followers - mercoledì 21 novembre è salita su una cattedra del corso in Scienze della Comunicazione presso l’Università IULM di Milano. Il docente ha chiesto alla famosadi parlare con i ragazzi nel modo più diretto, vero e probabilmente confidenziale, come quello che la vede come una ragazza esperta di tendenze che, così giovane, è riuscita a raggiungere risultati ambiziosi nel campo della moda e dello stile.Anche Chiara Nasti,napoletana di vent’anni, il 22 novembre è stata chiamata a sedere su una cattedra, presso il dipartimento di Economia dell’Università di Capua, per parlare in materia di digital marketing.Seguita da più di un milione e mezzo di followers sui social, ha dunque spiegato le strategie per sfruttare in maniera ottimale la potenza che questi mezzi hanno sulle nove generazioni, proprio come ha fatto lei.Per concludere l’incontro coerentemente con la sua attività, la Nasti ha pubblicato stralci dell’intervento tramite video su Instagram, congedandosi con un selfie con l’intera classe e con il professore ordinario.Nomi italiani associati al web sbarcano anche all’estero e più precisamente asede della prestigiosa Università di Harvard che ha chiamato Chiara Ferragni a tenere una lezione su come da fashion blogger sia riuscita, a neanche trent’anni di età, a costruire un vero e proprio impero finanziario partendo dal suo semplice blog ‘Nel corso opzionale di marketing alla Harvard Business School la Ferragni, nel febbraio 2017, ha incontrato gli studenti MBA per discutere della sua carriera di imprenditrice nel campo della moda, a capo di un' azienda dotata di dipendenti addetti alla gestione di progetti, editoriali, e-commerce e produzione. Così, la Ferragni, con i suoi otto milioni di seguaci su Instagram e le oltre 50 copertine di riviste di moda internazionale, vanta anche un’esperienza da ‘docente’ in uno degli atenei più importanti al mondo.Non è un influencer, ma un vero e proprio uomo di spettacolo che può vantare centinaia di migliaia di fan. Sono passati anni dal novembre 2011 quando uno dei comici romani più seguiti e amati nel nostro Paese è approdato nell’auditorium Ennio Morricone presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’. Accolto con entusiasmo dal giovane auditorio studentesco, nella stessa città che gli ha dato i natali e la fama, l’incontro intitolato ‘Il faticoso fascino del comico’ è stato fortemente incoraggiato dal preside di facoltà e dai docenti di Letteratura Teatrale e di Storia del Teatro e dello Spettacolo a cui è stato affidato anche un intervento.L’evento, aperto a tutti gli studenti, era certamente rivolto maggiormente agli studenti del DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo). Così Brignano, oltre a calcare il palcoscenico, si è ritrovato dietro una cattedra universitaria riuscendo a conquistare l’applauso di tutti gli studenti.Anche Fedez, come la Ferragni, è stato invitato a partecipare ad una conferenza intitolata ‘Compose the future’, svoltasi a giugno 2017 nell’Università LUISS-Guido Carli di Roma e centrata sul tema dellee delle difficoltà incontrate da tutti quei giovani che vogliono lanciarsi nell’Il famoso rapper italiano, anche titolare di un'etichetta discografica, ha parlato agli studenti in particolare della gestione del diritto d'autore.Anche Mariano di Vaio, ilda otto milioni di followers, ha avuto l’opportunità di occupare per qualche ora una cattedra universitaria.Nel novembre 2016 è stato infatti chiamato dall’Università per stranieri di Perugia per condurre una conferenza dal titolo ‘ Talento e competenze per costruire nuovi modelli di business’ in cui gli è stato richiesto di parlare agli studenti della sua ascesa da fashion influencer ad imprenditore di successo.Di Vaio ha raccontato qualcosa della sua vita spiegando come oggi abbia raggiunto un così grande risultato partendo dalla carriera di modello a Londra, passando per le scuole di recitazione di New York fino alla pubblicazione del libro ‘My dream job’ grazie al quale è entrato ufficialmente a far parte del fashion system.Il gruppo di giovani napoletani, di grande successo per i loro video, ad aprile 2016 è stato invece invitato nell’Università di Salerno per discutere dei fenomeni della potenza delladurante un seminario a loro interamente dedicato come si capisce dal titolo: ‘Effetto The Jackal. Comunicazione e viralità nel contemporaneo’.Ospiti dell’ateneo campano, i The Jackal hanno avuto la parola per raccontare agli studenti lee dei lorodi lavoro.