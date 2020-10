Le università non statali scelgono Andrea Rossi Università Campus Bio-Medico di Roma come proprio rappresentante

Andrea Rossi, chi è il nuovo rappresentante delle università non statali nel CODAU

I componenti della nuova giunta CODAU

Fonte foto: www.unicampus.it , è il nuovo rappresentante delle università non statali (private e no profit) all’interno delNel rinnovo delle cariche del Codau, presieduto da Alberto Scuttari, le accademie private italiane hanno puntato su una designazione unitaria, al punto che il nome di Rossi era presente in entrambe le liste che si sono contese la guida per il prossimo triennio dell’organismo.Nato a Civitavecchia il 1° marzo 1980,da maggio 2018. Laureato cum laude in Economia e Commercio presso la LUISS Guido Carli di Roma nel 2004, ha iniziato il proprio percorso professionale presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma nel 2006.Assieme al Direttore Andrea Rossi, il coordinamento delle Università non statali ha indicato anche il rappresentante supplente,direttore generale dell’Università Carlo Cattaneo LIUC.Assieme al: Vincenzo Tedesco - Presidente Vicario (Università degli Studi di Camerino); Marco Degli Esposti (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna); Lucia Colitti (Università degli Studi di Roma “Foro Italico”); Donato De Benedetto (Università degli Studi del Salento); Teresa Romei (Università degli Studi di Foggia); Maja Feldt (Università degli Studi di Verona); Giuseppe Festinese (Università degli Studi di Napoli Federico II); Andrea Rossi (Università Campus Bio-Medico di Roma); Supplenti: Alberto Domenicali (Università IUAV di Venezia); Roberto Conte (Università degli Studi di Milano); Annamaria Gravina (Università della Campania Luigi Vanvitelli); Giuseppe Romaniello (Università degli Studi della Basilicata); Pasquale Basilicata (Università degli Studi Roma Tre); Maria Raffella Ingrosso (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia); Mauro Bellandi (Università degli Studi di Pisa); Massimo Colli (Università Carlo Cattaneo LIUC).