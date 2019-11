Attentati di Parigi: chi erano i ragazzi del Bataclan

Attentati di Parigi del 13 novembre 2015: cosa successe quella notte

Le giovani vittime del Bataclan

Victor Muñoz

Anna Pétard-Lieffrig

Justine Moulin

Nohemi Gonzalez

Chloé Boissinot

Lola Ouzounian

Ariane Theiller

Hugo Sarrade

Lola Salines

Estelle Rouat

Valentin Ribet

Caroline Prenat

Marie Mosser

Marie Lausch

Marion Jouanneau

Suzon Garrigues

Mathias Dymarski

Romain Dunet

Elif Dogan

Baptiste Chevreau

Elodie Breuil

Maxime Bouffard

Valeria Solesin

Storie, aspirazioni, passioni si mescolano nel ricordo delle. La notte del, e che in quelle ore hanno perso la possibilità di realizzare i propri sogni. La redazione di Skuola.net, a distanza di 4 anni da quella tragedia, vuole rendere omaggio ai ragazzi che sono morti nell'Ecco i loro volti e le loro storie, per non dimenticarli.La serahanno subito unasferrati da un commando armato collegato all'autoproclamato Stato Islamico (ISIS), e dallo stesso rivendicati.Gli attentati si sono concentrati nel I, X e XI arrondissement di Parigi e allo Stade de France, a Saint-Denis.Tre sono state le esplosioni nei pressi dello stadio e sei le sparatorie in diversi luoghi della capitale francese, tra cui la più sanguinosa è avvenuta presso, dove si stava svolgendo: sono rimaste uccise 90 persone.25 anni, era figlio di uno dei consiglieri dell’undicesimo arrondissement24 anni, grafica, in passato aveva lavorato anche per Reporter senza frontiere23 anni, studentessa fuori sede, si era trasferita a Parigi dal nord della Francia23 anni, studentessa americana, stava facendo un periodo di studi all’estero25 anni, studente, si occupava di sviluppo e gestione delle aree rurali17 anni, liceale. Una sua amica l’ha descritta come una ragazza «piena di gioia di vivere»24 anni, redattore del settimanale Rustica. Suo padre ha detto che «amava le parole e leggeva in modo quasi bulimico»23 anni, studiava a Montpellier ma era venuto a Parigi apposta per il concerto20 anni, era redattrice dell’editrice Grund e lavorava per una squadra di roller derby, La Boucherie25 anni, insegnava inglese nel comune di Colombes, vicino a Parigi26 anni, avvocato d’affari dello studio legale Hogan Lovells. È la prima vittima confermata della strage24 anni, artista grafica originaria di Lione, era la concerto con un amico che è riuscito a salvarsi24 anni, la musica era il suo lavoro, prima alla Mercury e poi per la Universal. Era al concerto con due colleghi23 anni. Studente di comunicazione alla Business School di Reims, stava svolgendo uno stage a Parigi. Morta con il fidanzato24 anni. Studente. Il suo ragazzo ha detto: “L’ho vista morire di fianco a me, ma ancora non posso credere di potere vivere senza di lei”21 anni, studente al terzo anno di Lettere Moderne. Diceva di amare “il rock e Zola”22 anni, giovane ingegnere con la passione delle bici acrobatiche. E’ morto con la sua ragazza al Bataclan25 anni, insegnante d’inglese. La sua passione era la musica, faceva concerti. ha trovato la morte in quello al Bataclan26 anni, belga, è morta con il compagno Milko Jozic. Lavorava in trasferta a Parigi da 4 mesi per una società informatica24 anni, chitarrista, figlio di una cantante di canzoni per bambini. Da settembre aveva trovato lavoro a Parigi23 anni, studentessa a un corso avanzato di design. “L’incarnazione della bontà” ha voluto ricordarla il fratello26 anni, Giovane aspirante regista. Per questa sua grande passione, da quattro anni si era trasferito a Parigi28 anni, italiana, nata a Venezia, si era trasferita a Parigi per un dottorato in demografia alla Sorbona. Anche se Valeria aveva più di 26 anni, abbiamo voluto ricordarla in questa raccolta fotografica.