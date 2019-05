La scienza lo conferma: la sessione estiva è un incubo

Estate, periodo stressante

Lo studio su un gruppo di studentesse di medicina

Con l’arrivo dell’estate, che porta sole, giornate lunghe e possibilità di stare all’aria aperta, migliora il nostro umore e ci sentiamo meglio. D’altro canto però vi è un problema con cui dover fare i conti: l’aumento dello stress. SecondoConfermati iInfatti, dai risultati ottenuti, l’estate sarebbe il periodo più stressante dell’anno, non tanto per il sudore, la stanchezza o il caldo, ma per la variazione fisiologica scatenata da un’alterazione ormonale. Vi è un aumento soprattutto del cortisolo, rilasciato nel sangue quando ci si trova in condizioni stressanti, e importante ormone anche nella regolazione dei livelli ematici di zucchero, liquidi e sale, e indispensabile perché aiuta a ridurre l’infiammazione. Solitamente raggiunge livelli molto alti durante le ore mattutine e scende verso la sera. Ci sono però delle condizioni che possono alterarne la produzione, come assunzione di farmaci, mancanza di sonno e, hanno scoperto, anche il cambiamento di stagione.Per arrivare a questa constatazione il team di ricerca, facendo un parallelismo tra stagione invernale ed estiva: sono stati prelevati a tutti dei campioni di saliva ogni due ore per controllare i livelli ematici di cortisolo. I volontari inoltre hanno dovuto fornire informazioni sullo stile di vita che conducevano nel periodo preso in considerazione, ad esempio in merito all’alimentazione, al sonno e all’attività fisica svolta. Già precedentemente erano state condotte ricerche in merito alla variazione del livello di questo ormone, ma i risultati ottenuti non coincidevano poiché i volontari non erano stati esaminati in un uguale contesto. Il responso del nuovo studio è riuscito invece a dimostrare come vi è un, mentre gli altri marker di infiammazione non subiscono variazione. Questi risultati sono stati pubblicati sull’American Physiological Society (APS).