Firenze: 500 euro "premio" per chi si laurea in corso

Questa fantastica idea, per incoraggiare gli studenti a laurearsi in corso e a seguire i tempi universitari, è partita dal rettore dell’università degli studi di Firenze, Luigi Dei. L’iniziativa, spera di ridurre i fuoricorso e metterà in palio circa 1100 borse di studio di 500€, per l’ateneo fiorentino. Queste, sono state ripartite tra i vari corsi dell’università, in base al numero degli studenti laureati: 56 per scienze della comunicazione, 52 per economia aziendale, 50 per scienze infermieristiche e 46 per medicina. Il rettore ha spiegato inoltre, che è la prima volta che viene intrapreso questo tipo di percorso e che spera di mandare un segnale a tutti i suoi studenti. Sono in tanti ad essere a favore di quest’idea. Si pensa, infatti, che il progetto possa incentivare gli studenti universitari a impegnarsi maggiormente negli studi della facoltà e a terminarli. Inoltre, i soldi del buono potranno essere spesi come vorranno i vincitori. In questo modo, il rettore spera di ottenere, in futuro, meno fuoricorso nella sua università.

Chi potrà partecipare?

La premiazione

Il prerequisito per partecipare è quello di aver terminato la carriera universitaria nei tempi prestabiliti. Per candidarsi, bisogna fare domanda, quindi,. Per l’assegnazione, in ordine di priorità, si terrà in conto: del voto della laurea, della media degli esami e della situazione economica dello studente.Non è stata ancora ufficializzata la data per le assegnazioni delle varie borse, ma il rettore dell’università, per la premiazione, vorrebbe ricordare un anniversario triste ma importante: l’incidente del bus con a bordo le studentesse Erasmus in Spagna, tra cui sono morte 3 ragazze dell’ateneo . Secondo il rettore, infatti, questo potrebbe essere un gesto simbolico per ricordare la loro tragica scomparsa.