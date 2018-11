Abolizione valore legale della laurea, di cosa si tratta e cosa è stato detto finora

Se la Maturità è stata oggetto di una riforma apportata dal nuovo Governo, lo stesso potrebbe accadere, ma il condizionale in questo caso è d’obbligo, anche per quanto riguarda l’università, o meglio la laurea. Il vicepremier Matteo Salvini ha infatti dichiarato la volontà di rivedere la questione relativa al valore legale della laurea, argomento già in passato affrontato da altre forze politiche. Per capire meglio di cosa si tratta e quali ragioni ci sono alla base di questa proposta, non ti resta che leggere il nostro articolo.

La proposta

Cos’è il valore legale della laurea

I favorevoli all’abolizione

Le motivazioni del ‘No’

Durante il suo intervento all’interno della giornata di formazione dei giovani della Lega, il vicepremier ha dichiarato cheLa sua frase non è certo passata inosservata, scatenandotra cui la risposta delil quale ha sottolineato cheaggiungendo anche che “non è detto che poi non possa essere analizzato in futuro”.Per capire meglio il polverone che si è alzato, è bene avere chiaroTale caratteristica fa sì cheIl possesso deldi studio rispetto ad altri che, anche se rilasciati da soggetti autorevoli,A proteggere il valore legale di alcuni titoli, ci sono leche con determinate autorizzazioni individuano quali istituzioni come scuole, Università e enti analoghi possono concederli. In questo modo, riescono ad esercitare unAbolire il valore legale della laurea, per chi è favorevole, servirebbe aSe infatti il titolo non ha lo stesso valore legale,in modo da far acquisire più valore all’interno del mercato del lavoro all’attestato rilasciato. Inoltre, chi è favorevole sostiene che abolendolo i candidati ad un posto pubblico verrebberoPer i fautori del ‘No’, abolire il valore legale della laurea porterebbe all’allargando così il divario tra gli atenei.a discapito dei grandi, ma non solo perché a pagarne di più le conseguenze “sarebbero- come sottolinea Enrico Gulluni, coordinatore di- per i quali laContraria anche“visto che sarebbe il mercato a selezionare i veri e i più in gamba professionisti del settore con l’affidamento allo Stato del compito di stilare una graduatoria delle università migliori in modo che proprio e soprattutto lo Stato ha bisogno di personale per le sue amministrazioni, attingama in relazione alla università di provenienza”.