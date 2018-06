Fuori sede: 5 idee per un pranzo da preparare in 10 minuti

Dopo una lunga e stancante giornata all'università l’unica cosa di cui abbiamo bisogno è un buon pranzo. Certo, la lasagna della mamma è imbattibile, ma che fare quando si è studenti fuori sede? Per tutti voi poveri ragazzi che non abitate più a casa con mamma e papà e non siete esattamente dei maghi ai fornelli, ecco cinque ricette facili, veloci e che assicurano la pancia piena.

Pasta fredda

Frittata

Insalatona

Cous cous

Piadina

Delleo deiconditi consono facili e veloci da cucinare. Preparata in grandi quantità, la pasta fredda può resistere molti giorni in frigo ed essere consumata in più pasti. Ideale soprattutto d'estate, quando non si ha voglia del classico piatto di pasta fumante.La frittata, sottovalutata da molti, è invece un piatto velocissimo. Infatti ti bastano un paio die cinque minuti per unire tutto e cuocere. La versione classica, però, potrebbe non sfamare abbastanza. Ma non temete; ci sono, infatti, tantissime varianti gustose: basta aggiungere dele della, oppure. Insomma, basta davvero poco per rendere più invitante questa facilissima ricetta, potete sbizzarrirvi come volete.Una ricca insalata è la soluzione ideale per saziarsi senza appesantirsi. Si può condire in mille modi, aggiungendo all'insalata classica ingredienti come. Praticamente basta svuotare nell'insalatiera il vostro frigorifero, aggiungere olio e sale, e mescolare bene.Il cous cous è un piatto arabo molto apprezzato anche in Italia. Si può fare vegetariano (con), di carne (con), di pesce (con) o freddo (condito allo stesso modo della pasta). Inoltre, se mantenuto nel frigo, anche questo piatto è ottimo per essere consumato su più pasti, se cucinato in quantità abbondante.Stanchi dei soliti panini e tramezzini? Gustata calda, la piadina è un piatto molto versatile e adatto a tutti i gusti. Accanto alla ricetta classica romagnola con, vi proponiamo alcuni abbinamenti da provare:. Potete sbizzarrirvi anche qui seguendo i vostri gusti e ciò che avete nel frigorifero.